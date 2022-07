Non si è ancora spenta l'eco delle polemiche sulle strategie Ferrari a Silverstone che la Formula 1 torna subito in pista a Zeltweg, dove l'A1 Ring di proprietà della Red Bull ospita il Gp d'Austria, undicesima prova e giro di boa del Mondiale 2022. Sul circuito dello Spielberg torna anche la Sprint Race del sabato, 100 km per definire la griglia di partenza e incamerare unti pesanti per le due classifiche iridate . La Red Bull parte coi favori del pronostico per l'efficienza alle alte velocità della RB18, ma a Maranello non si firma per il secondo posto. Anzi.

Torna la sprint race

Dopo Imola ecco la seconda gara sprint del sabato (la terza sarà a Interlagos, nel finale di stagione). Dunque i punti in palio nel Gp d'Austria sono più dei 25 assegnati al vincitore della domenica. Una buona occasione soprattutto per la Ferrari, che deve sfruttare al massimo la quaterna di gare del mese di luglio per accorciare le distanze e ripresentarsi, dopo la pausa estiva, avendo possibilmente neutralizzato gli 'sprechi' di questa prima parte di stagione, specie con Charles Leclerc.

Red Bull, velocità ed efficienza

Il breve tracciato austriaco, ad un’altitudine di 710 metri circa sul livello del mare, si srotola per 'soli' 4.318 metri prevede sette curve a destra e tre a sinistra. Una pista molto veloce soprattutto nei primi due settori, dove la Red Bull è pronta a far valere la sua mirabile efficienza aerodinamica e lo sfruttamento del DRS, in cui continua a conservare un leggero vantaggio sulla Ferrari. Peraltro a Silverstone la RB18 è progredita parecchio anche nei tratti più guidati, grazie ad un corposo intervento sulla gestione dei flussi del fondo e a un ulteriore dimagrimento di circa 5kg, che la avvicinano al peso limite di 798 kg. I favori del pronostico pendono dalla parte di Milton Keynes, ma a Maranello c'è tutta l'intenzione di dare battaglia.

Ferrari punta sulla trazione

Come si è visto in Canada, infatti, la velocità di punta può dipendere in buona parte dalla trazione in uscita di curva, laddove la Ferrari F1-75 non è seconda a nessun'altra monoposto. L’altitudine, inoltre, non dovrebbe creare particolari problemi alla power unit Ferrari, potendo beneficiare di un sistema turbo molto efficiente (e ora, si spera, anche totalmente affidabile). Il recente restyling presentato sulla rossa risponde sempre all'esigenza di migliorare l’efficienza aerodinamica della monoposto, per generare una resistenza all’avanzamento e sfidare anche sul suo terreno la Red Bull.

Nuova canale per migliorare comunicazioni e strategie

Numeri alla mano, nelle 10 gare sin qui disputate, il Cavallino avrebbe potuto vincere ben più delle tre portate a casa. Numeri che raccontano oggettivamente di una Ferrari sprecona, al netto dei problemi di affidabilità registrati a Baku e Barcellona che 'pareggiano' quelli avuto dalla Red Bull in apertura di stagione. Il nuovo canale comunicativo aperto per massimizzare i risultati attraverso decisioni più rapide è già operativo, ma alla base restano sempre e comunque le decisioni e le scelte di chi sta ai box. Che d'ora in avanti non lasciano più alcun margine d'errore.

Occhio alle mercedes

Detto dei due team favoriti, attenzione anche alla Mercedes, che per oltre metà gara - a Silverstone - è stata in grado di girare sui tempi della Ferrari. Facendo tornare alla mente le proiezioni dei test invernali, in cui vantava un potenziale teorico molto maggiore rispetto ai tempi in pista. A Brackley hanno trovato la giusta direzione di sviluppo per provare a fare emergere in pieno il potenziale della W13, che ora inizia a far paura. Anche perché il problema del porpoising - una zavorra soprattutto per il team di Toto Wolff - potrebbe essere attutito direttamente da un intervento regolamentare. La FIA ha infatti fatto sapere che stabilirà, a breve, una serie di misure per limitare i sobbalzi alle alte velocità in rettilineo. Non cambierà nulla per il Gp d'Austria, dove se ne discuterà in vista della tappa successiva a Le Castellet. Red Bull e Ferrari hanno già fatto fronte comune contro ogni intervento, forse proprio per tenere a distanza l'insidiosa Mercedes. Del resto, fanno notare, il modo per ridurre il porpoising già esiste: alzare da terra la macchina, con relativa perdita prestazionale. E chi è stato più bravo in fase di progettazione non deve pagare dazio.

