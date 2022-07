prove libere del lavorare al meglio sia in ottica Sprint del pomeriggio che gara di domani. Vero che è annunciata pioggia, ma i temporali dovrebbero arrivare nella nottata tra sabato e domenica, senza infastidire il GP. La seconda, e ultima, sessione didel Gran Premio d’Austria è andata in scena nelle medesime condizioni ammirate in questi giorni, ovverosia splendide giornate con temperature però piuttosto fresche. Dunque possibilità disia in otticadel pomeriggio chedi domani. Vero che è annunciata pioggia, ma i temporali dovrebbero arrivare nella nottata tra sabato e domenica, senza infastidire il GP.

diversificazione del lavoro fra le contendenti per il Mondiale. La media. Al contrario Red Bull si focalizza sulla gomma morbida. Non sorprende, quindi, che sia Max Verstappen a rubare la scena. Cionondimeno, i tempi delle Rosse sono comunque molto interessanti alla luce dello “scalino” relativo agli pneumatici. Nel frattempo Lewis Hamilton rimane inchiodato ai box, senza girare. Il britannico ha sostituito telaio e cambio dopo il botto di ieri in qualifica. Nella fase iniziale del turno si nota un’interessantefra le contendenti per il Mondiale. La Ferrari gira a lungo usando mescola. Al contrariosi focalizza sulla gomma. Non sorprende, quindi, che siaa rubare la scena. Cionondimeno, i tempi delle Rosse sono comunque molto interessanti alla luce dello “scalino” relativo agli pneumatici. Nel frattempo, senza girare. Il britannico ha sostituito telaio e cambio dopo il botto di ieri in qualifica.

Quando anche la Scuderia di Maranello passa alle soft, Charles Leclerc si installa in testa alla graduatoria dei tempi ben presto appaiato da Sainz. Al contempo le Red Bull “calzano” le medie e, quindi, non si migliorano. Tuttavia va rimarcato come il passo di Verstappen con le gialle sia impressionante, mentre il Cavallino Rampante, oltre ad apparire leggermente più lento, sembra usurare maggiormente gli pneumatici. Per la cronaca Hamilton riesce a entrare in pista solo nel quarto d’ora finale.

GP AUSTRIA – CLASSIFICA FP2

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:08.610 6 2 Charles LECLERC Ferrari +0.050 5 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.168 5 4 Fernando ALONSO Alpine +0.222 2 5 Esteban OCON Alpine +0.238 2 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.569 3 7 George RUSSELL Mercedes +0.630 5 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.641 3 9 Lewis HAMILTON Mercedes +0.740 2 10 Lando NORRIS McLaren +0.909 4 11 Lance STROLL Aston Martin +0.915 6 12 Pierre GASLY AlphaTauri +0.969 2 13 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.992 6 14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.055 2 15 Alexander ALBON Williams +1.130 4 16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.201 4 17 Daniel RICCIARDO McLaren +1.242 3 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.350 4 19 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.395 3 20 Nicholas LATIFI Williams +1.651 4

