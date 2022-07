Charles Leclerc ha chiuso la seconda posizione. La piazza d’onore è stata frutto di una mini-gara in cui il monegasco non ha mai potuto impensierire il vincitore Max Verstappen. Anzi, nella prima metà della competizione, il monegasco ha dovuto difendersi dagli attacchi del compagno di squadra Carlos Sainz. Ecco quanto ha dichiarato a caldo ai microfoni della Fia l’uomo a cui è affidata la Ferrari numero 16. ha chiuso la Sprint Race di Spielberg inposizione. La piazza d’onore è stata frutto di una mini-gara in cui il monegasco non ha mai potuto impensierire il vincitore. Anzi, nella prima metà della competizione, il monegasco ha dovutodel compagno di squadra. Ecco quanto ha dichiarato a caldo ai microfoni della Fia l’uomo a cui è affidata la Ferrari numero 16.

“La prima parte è stata complicata, abbiamo dovuto gestire. Max andava molto veloce e ha spinto tantissimo dall’inizio. Io controllavo le gomme per poterlo attaccare alla fine. C’è stata una breve battaglia con Carlos, dopodiché ho cominciato a spingere e ho guadagnato qualcosa, ma il nostro passo era molto simile. È andata così. Domani ci sarà la gara, speriamo di poter partire bene come oggi e mettere più pressione con Max. Cosa ho da dire sulla battaglia con Sainz? Spero che domani si possa collaborare per infastidire Max”.

Un Leclerc per la verità apparso piuttosto contrito nell’intervista a caldo. D’altronde le sue parole sono chiare, aveva intenzione di gestire gli pneumatici nella prima fase, ma ha dovuto badare a difendersi da Sainz, che invece lo ha attaccato di continuo. Un altro esempio di lacuna strategica da parte della Ferrari, che non studia alcunchè a tavolino con i suoi piloti?

Sainz, 3° al traguardo dopo aver "spiattellato" l'anteriore sinistra nel duello ravvicinato con Leclerc, si è dichiarato comunque divertito da questa Sprint Race, facendo però mea culpa sull'errore che gli è costato caro in termini di passo-gara: "Sono partito bene, ci sono state un po’ di lotte all’inizio e sempre in curva 3, prima con Max e poi con Charles; le gare sono così, è stato divertente, forse ho surriscaldato un po’ troppo le gomme stando dietro a Leclerc e lì è finita la mia sprint race". Lo spagnolo è sembrato meno possibilista circa una potenziale collaborazione delle due Rosse: "Collaborare per raggiungere Verstappen? Vedremo, sicuramente dovremo cercare di migliorare nel passo perché in partenza Max è fortissimo, progressivamente abbiamo accorciato un po’ su di lui, domani la gara sarà più lunga, avremo mescole diverse, tutto può accadere. Faremo del nostro meglio per batterlo".

Max Verstappen saluta il pubblico dopo il successo nella Sprint Race in Austria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Max intanto gongola e si gode vittoria e bagno di folla ad acclamarlo a ogni giro: "È bellissimo vedere così tanto arancione sulle tribune. È stata una gara discreta, avevamo un buon passo all’inizio. Dopo eravamo molto equilibrati in termini di ritmo con le Ferrari, però è stato divertente. Le sprint devono essere così, per poter spingere dall’inizio alla fine". Il leader della classifica generale si sofferma poi sul degrado delle gomme, che potrebbe svolgere un ruolo importante nella gara di domenica 10 luglio: "Loro all’inizio hanno battagliato e quindi sono riusciti a staccarmi un po’, però poi il passo era simile. Domani mi aspetto una gara ed una lotta interessante, anche perché la corsa sarà più lunga e diventerà tutto complicato con le gomme. La macchina invece va bene, ci sono alcune cose da ottimizzare ma nel complesso siamo molto competitivi anche questo weekend".

