Giornate turbolente quelle al GP d’Austria dello scorso weekend non solo nel circuito, ma anche nel Red Bull Ring. Nelle giornate di venerdì e sabato infatti erano giunte diverse segnalazioni da alcune fan, che a Zeltweg avrebbero subito molestie. Immediata la risposta della Formula 1 che ha prontamente emesso un comunicato, ripreso da tutti i team del paddock. Tuttavia nella giornata di domenica la situazione non è migliorata.

COS’È SUCCESSO

Come riportato da GP Fans, prima dell’inizio del Gran Premio di domenica, una tifosa di Hamilton sarebbe stata presa di mira da diversi fan di Verstappen, ubriachi. I cinque uomini con la maglia “orange” hanno alzato più volte il vestito alla ragazza: dopo averli affrontati verbalmente, la risposta dei tifosi è stata “sei una fan di Hamilton, non meriti rispetto”. Eventi sconvolgenti che sono arrivati subito alle orecchie della Mercedes, la quale ha chiamato subito la giovane nel box, perché potesse assistere agli ultimi 20 giri di gara in un clima più tranquillo.

LE REAZIONI

Dure le reazioni all’accaduto, che va contro la volontà di creare una F1 più inclusiva verso le donne. Toto Wolff, direttore esecutivo di Mercedes, è convinto nel pensare che soggetti così siano da individuare e da allontanare dalle competizioni. Secondo il team principal infatti la sportività è fondamentale: si è veri tifosi indipendentemente dal pilota o dalla squadra che si supporti.

Non tardano ad arrivare anche le parole di Sebastian Vettel, spesso impegnato nella lotta per la parità dei diritti. Secondo il tedesco dell’Aston Martin chi si comporta così dovrebbe essere bandito a vita dalle gare: è fondamentale agire tutti assieme, perché anche i fan, tanto quanto i piloti, fanno parte del sistema.

