Partirà davanti a tutti, dalla pole position, Max Verstappen, che ha fatto registrare il miglior tempo della sessione in 1:04.984; alle sue spalle, per questione di millesimi di fatto, è costretto ad accontentarsi della seconda posizione (piazzandosi comunque in prima fila) Charles Leclerc, a 0.029 dal Campione del Mondo in carica. Venerdì particolarmente intenso al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: dopo una prima sessione di prove libere, i piloti hanno avuto subito un gran da fare in questo inizio del weekend scendendo in pista per le qualifiche , che hanno delineato la griglia di partenza per la sprint race di domani., che ha fatto registrare il miglior tempo della sessione in 1:04.984; alle sue spalle, per questione di millesimi di fatto, è costretto ad accontentarsi della seconda posizione (piazzandosi comunque in prima fila) Charles Leclerc, a 0.029 dal Campione del Mondo in carica.

Max Verstappen insieme a Carlos Sainz e Charles Leclerc, GP Austria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Leclerc: "Spero di portare a casa i punti che meritiamo questo weekend"

GP Austria Verstappen beffa le Ferrari e conquista la pole. Leclerc 2°, Sainz 3° 2 ORE FA

Il pilota monegasco della Ferrari ha commentato a caldo le qualifiche: “Siamo in tre molto vicini, è stata una sessione di qualifiche entusiasmante; ho faticato un po’ nell’ultimo giro, nel tentativo di riportare le gomme alla giusta temperatura dopo tanto tempo ai box (a seguito della bandiera rossa causata dai piloti della Mercedes, ndr). Max è stato leggermente più veloce, congratulazioni a lui, speriamo di divertirci domani con la sprint race“. Prosegue Leclerc: “Punto a una gara pulita, sia domani che domenica. Gli ultimi cinque GP sono stati un po’ un disastro, spero che in questo weekend vada tutto bene, così da portare a casa i punti che meritiamo“.

Sainz: "Ho sempre più fiducia nella vettura"

Carlos Sainz è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari ha davvero dato tutto, ma ha mancato la pole position (oggi conquistata da Max Verstappen) per soli 82 millesimi, venendo superato anche dal compagno di scuderia Charles Leclerc che si è fermato a 29 dall’olandese. Ad ogni modo lo spagnolo non ha nulla di cui recriminare, dato che ha disputato una qualifica ed un Q3 di spessore, con la consapevolezza che già domani nella Sprint Race potrà dire la sua, e proporre un doppio attacco ferrarista alla prima posizione di Max Verstappen. Nel corso delle interviste di rito sul traguardo, il nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni vissute in pista.

“Sono contento del terzo posto, però se vedi quanto sei andato vicino ai primi, esamini di nuovo il tuo giro e cerchi i punti dove potevi trovare il decimo che avrebbe potuto fare la differenza. Ma, come ogni altra volta, potrebbero farlo anche loro ovviamente. L’ultimo tentativo nel Q3 non è stato facile, le gomme erano molto fredde dopo la bandiera rossa, per cui occorreva grande fiducia nella macchina. Potevo fare meglio in alcuni punti, ma ormai l’interesse è solo a domani”. A questo punto il pilota del Cavallino Rampante punta il mirino verso il prosieguo del suo fine settimana: Siamo li, tutti vicini. Sicuramente abbiamo messo in scena una bella qualifica, non abbiamo corso rischi nel Q1 e Q2, quindi abbiamo praticamente centrato gli stessi crono al momento della caccia alla pole position. Significa che il lavoro per il momento è stato fatto bene e, dal mio punto di vista, ho maggiore fiducia sulla vettura nelle ultime gare. Domani ci sarà ancora tanto da fare. Abbiamo una FP2 nella quale provare la simulazione di passo gara e prepararci al meglio verso la Sprint Race di domani. Sarà davvero emozionante, con scie e DRS che faranno la differenza”.

Carlos Sainz: "Uno dei giorni più belli della mia vita"

Verstappen: "Siamo fortissimi sul passo gara"

Ovviamente, in Max c’è grande soddisfazione: “Sono state qualifiche complicate per le interruzioni e non era semplice gestire le temperature delle mescole. Su questa pista non è mai facile mettere insieme il giro perché le curve non sono molte, ma sono decisamente impegnative. Contento per questo risultato, ma domani e domenica ci sono i punti in palio“, le parole dell’olandese.

Sono fiducioso perché ho una grande macchina sul passo gara. Spero di avere una buona partenza, pulita e senza problemi. Qui ho tanti tifosi e spero di ripagare il loro entusiasmo con i risultati in pista“, ha concluso l’iridato 2021. Un Verstappen quindi concentrato e consapevole della forza della RB18: ““, ha concluso l’iridato 2021.

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP Austria Qualifiche GP Austria: Ferrari ci prova ma la pole va a Verstappen 4 ORE FA