Dopo un digiuno di tre mesi e sette Gran Premi caratterizzati da sfortuna nera e strategie sbagliate, finalmente, al termine di una gara gestita alla perfezione dal monegasco e caratterizzata persino dal brivido finale. Seconda vittoria in due settimane per la Ferrari, dalla prima volta in carriera di Carlos Sainz a Silverstone (peccato in Austria per il ritiro mentre era in procinto di sorpassare Verstappen e riportare due rosse davanti a tutti) al colpaccio del numero 16 davanti a Verstappen al Red Bull Ring. La RB18 dell'olandese soffre il degrado delle gomme - punto debole della Ferrari ad inizio stagione, che invece sul tracciato austriaco diventa l'arma vincente nei confronti di una Red Bull fino a quel momento inscalfibile a Spielberg - e Leclerc sopravanza tre volte in pista il leader del campionato, conqustando così la quinta vittoria in carriera e la prima non partendo dalla pole position. "" le prime impressioni a caldo del vincitore del GP d'Austria.