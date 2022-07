A dir poco antisportivo l’atteggiamento avuto dai tifosi di Max Verstappen , accorsi in massa al Red Bull Ring (trasformando di fatto il Gran Premio d’Austria in un GP casalingo per il campione del mondo in carica), durante le qualifiche di venerdì nelle quali Lewis Hamilton è stato sfortunato protagonista di un incidente. Per fortuna, per il britannico non ci sono state conseguenze, ma ha fatto scalpore la reazione dei sostenitori di Verstappen, a dir poco gioiosi nel vedere andare contro il muro il rivale del proprio beniamino. Venerdì Hamilton non si era reso conto di quanto accaduto, salvo poi venire a conoscenza del tutto poco dopo la fine della sessione; di conseguenza, nella giornata di ieri (sabato, ndr) dopo la sprint race ha voluto dire la sua condannando il gesto.

"Non bisognerebbe mai tifare per l'incidente di qualcuno"

Ecco le sue parole riportate da Speedweek: “Un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta, applaude? Credo sia semplicemente incredibile che possa esser davvero successa una cosa simile, nonostante sappiano quanto sia pericoloso il nostro sport. Non bisognerebbe mai tifare per la morte o l’incidente di qualcuno“. Hamilton ha voluto condannare anche l’atteggiamento dei suoi stessi tifosi a Silverstone, che hanno fischiato Verstappen durante il weekend: “Non sarebbe dovuto succedere nemmeno lì, anche se ovviamente non c’è stato alcun incidente“. Nel frattempo, alla luce del comportamento del pubblico e in relazione ad altri episodi di intolleranza e violenza verbale, la F1 si è vista costretta a diramare una nota ufficiale per condannare quanto successo sulle tribune del Red Bull Ring.

