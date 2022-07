Charles Leclerc e gli altri due piloti saliti sul podio assieme a lui. Terminati i festeggiamenti, il monegasco della Ferrari infatti è stato convocato dai commissari di gara e poco dopo hanno ricevuto lo stesso avviso anche il leader del Mondiale Max Verstappen (secondo) e Lewis Hamilton (terzo). Per entrambi una sanzione di 10mila euro a testa a causa della presenza senza permesso dei fisioterapisti dei rispettivi piloti al parco chiuso. Ulteriore lavoro per gli steward anche dopo un weekend in cui, tra track limits e contatti di gara, il materiale non è certamente mancato sul tracciato del Red Bull Ring. Ma questa volta una ipotetica infrazione del regolamento riguarda il vincitore del GP d'Austria e gli altri due piloti saliti sul podio assieme a lui. Terminati i festeggiamenti,e poco dopo(secondo)(terzo). Per entrambi una sanzione di 10mila euro a testa a causa della presenza senza permesso dei fisioterapisti dei rispettivi piloti al parco chiuso.

Il motivo

La causa dell'investigazione si riferisce all'articolo 12.2.1.i del Codice Sportivo Internazionale, riguardante il mancato rispetto delle procedure al parco chiuso. Un fatto che si riferisce dunque a qualcosa che è accaduto dopo la bandiera a scacchi e non ad una condotta irregolare durante la gara. Più precisamente, il motivo per cui Leclerc, Verstappen ed Hamilton sono finiti sotto investigazione riguarda la "mancata osservanza delle istruzioni dei funzionari competenti per lo svolgimento sicuro e ordinato dell'evento".

Secondo quanto recita il documento ufficiale della FIA, i tre piloti sono finiti sotto inchiesta per aver interagito con i rispettivi fisioterapisti prima della cerimonia del podio, cosa che non è ammessa dal regolamento. Il direttore di gara Niels Wittich aveva ribadito nelle note inviate ai team diverse ore prima della gara che "a parte i meccanici del team (con ventole di raffreddamento se necessario), i funzionari e le troupe televisive pre-approvati dalla FIA e i fotografi approvati dalla FIA, nessun altro sarà consentito nell'area designata in questo momento (nessun personale di PR del team. I fisio del pilota devono attendere fuori dalla sala di raffreddamento dietro il podio fino alla conclusione della cerimonia del podio)".

La decisione: multa di 10.000 euro "sospesa"

Poiché il fatto per cui Leclerc è indagato dai commissari non sussiste a qualcosa avvenuto durante la gara, i tre piloti hanno ricevuto soltanto una multa e non una penalità. Era già improbabile dal momento della notizia dell'investigazione che a Charles venisse tolta la vittoria, anche perché pure Verstappen ed Hamilton, sul podio a fianco del monegasco, sono stati accusati della stessa violazione. Fortunatamente le posizioni in gara restano le stesse e la vittoria del pilota della Ferrari confermata, ma tutti e tre ricevono sanzione abbastanza pesante: 10mila euro di multa che resta sospesa per il resto della stagione finché non si verifica ulteriore violazione relativa a questa regola.

Così recita il documento: "I Commissari Sportivi hanno ricevuto una segnalazione dal Delegato Media, successivamente confermata da prove video, che i fisio/assistenti alla guida dei primi tre classificati sono entrati nel Parco Chiuso senza autorizzazione e in violazione della procedura che era pubblicato prima della gara 'per l'ordinato svolgimento della manifestazione'. In parte questo serve per impedire la consegna di oggetti agli autisti prima che vengano pesati.Ciascun pilota è multato di € 10.000, che sarà sospeso per il resto della stagione in attesa di ogni ulteriore violazione della procedura, e si avvisano i concorrenti che i passaggi delle persone interessate possono essere revocati in caso di violazione sistematica".

