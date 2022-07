Max Verstappen, che ha confermato la pole position ottenuta venerdì e scatterà davanti a tutti nella gara vera e propria in programma domenica pomeriggio. La Ferrari si è dovuta accontentare La Sprint Race del Gran Premio d’Austria ha sorriso all’idolo di casa del Red Bull Ring,, che ha confermato la pole position ottenuta venerdì e scatterà davanti a tutti nella gara vera e propria in programma domenica pomeriggio. La Ferrari si è dovuta accontentare del secondo e terzo posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz incapaci di scavalcare la Red Bull dell’olandese anche a causa della battaglia in pista che ha visto protagonisti proprio i piloti della scuderia di Maranello. Carlos Sainz, 3° in griglia, si è preso la seconda posizione subito in curva 1 passando il compagno di squadra Charles Leclerc all’esterno grazie ad una traiettoria migliore in fase di staccata. Successivamente il pilota iberico, vincitore dell’ultimo GP a Silverstone, ha preso la scia della RB18 nella salita verso il tornantino provando l’attacco su Verstappen. Sainz è arrivato un po’ troppo lungo in staccata, consentendo così a Leclerc la possibilità di contrattaccare e rimpossessarsi della 2a piazza.

A questo punto però la situazione non si è cristallizzata e i due ferraristi non hanno fatto fronte comune provando a mettersi all’inseguimento di Verstappen evitando lotte intestine, bensì si sono ostacolati favorendo la fuga di Verstappen che ha avuto vita facile a difendere gli oltre due secondi di vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Sainz nelle tornate successive è riuscito a restare in zona DRS mettendo pressione in un paio di circostanzee poi rompendo gli indugi con un tentativo di sorpasso in curva 3 e poi in curva 4. Leclerc ha chiuso tutti i varchi, mantenendo la seconda piazza e allungando poi in virtù di un passo superiore a quello del compagno di squadra. A quel punto però Verstappen aveva già salutato la carovana ed ipotecato vittoria e pole. Sarebbe cambiato qualcosa senza quella battaglia in famiglia? Difficile dirlo, nel frattempo ecco le immagini del duello in famiglia che ha infiammata la Sprint Race di Spielberg.

