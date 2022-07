Entra già nel vivo al Red Bull Ring il GP d’Austria , dodicesimo round del Mondiale di Formula 1. Leodierne determinano la griglia di partenza della seconda sprint race stagionale, che ricordiamo assegna punti per la classifica generale ai primi otto. In palio dunque un bottino più sostanzioso rispetto agli altri round normalmente. Piloti e team vogliono partire immediatamente col piede giusto, in particolare la Ferrari per non perdere terreno nel l’olandese ha infatti ottenuto quattro successi su questa pista dalle caratteristiche adatte maggiormente alla RB18, anche se la rossa ha dimostrato di essere competitiva su qualunque tipo di tracciato e rinfrancata dal recente primo successo in carriera di Carlos Sainz che interrompe un digiuno di quasi tre mesi senza vittoria. L’importante è accantonare le scorie della gara di cinque giorni fa a Silverstone e tornare compatti con in testa l’obiettivo di tenere aperto il campionato