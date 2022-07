Dopo una Q3 eterna, Max Verstappen si conferma re d’Austria e infila la terza pole position consecutiva al Red Bull Ring. Magia del campione del mondo all’ultimo tentativo disponibile dopo due bandiere rosse causate dalle due Mercedes – prima Hamilton e poi Russell contro le barriere. Per tutte le qualifiche del GP d'Austria le Ferrari danno tutto il possibile e si migliorano alla bandiera a scacchi: sembra tutto fatto per Leclerc, dopo aver chiuso al comando Q1 e Q2, quando il monegasco taglia il traguardo con il miglior tempo della giornata e l’olandese della Red Bull è in ritardo al secondo settore, invece Verstappen sfodera una prestazione inimmaginabile alle ultime curve ed è l’unico ad abbattere il muro dell’1:05. 1:04.984 il tempo del leader del campionato, soli 29 millesimi in meno della prima delle due rosse. Anche Sainz si ferma sotto al decimo, ma si deve accontentare della terza casella, affiancato dall’altra RB18 di Checo Perez (sotto investigazione per un presunto "track limits" dopo un'affannosa Q2).

Frecce d'argento grandi illuse di giornata, in particolare Hamilton aveva incusso timore prima di terminare le qualifiche a muro a cinque minuti e mezzo dal termine. Ma davanti c'è una sprint race nel quale tutto potrebbe variare. Ma l'impressione è che l'olandese, alla sua sedicesima pole in carriera e terza stagionale, pare imbattibile su una Red Bull adattissima sul proprio circuito di casa; se le Ferrari si sono superate nella giornata odierna, dovranno inventarsi il miracolo per tenere aperto il campionato al termine di questo weekend.

1. M. VERSTAPPEN (RED BULL) 1:04.984 2. C. LECLERC (FERRARI) +0.029 3. C. SAINZ (FERRARI) +0.082 4. S. PEREZ (RED BULL) +0.420 5. G. RUSSELL (MERCEDES) +0.447 6. E. OCON (ALPINE) +0.742 7. K. MAGNUSSEN (HAAS) +0.895 8. M. SCHUMACHER (HAAS) +1.027 9. F. ALONSO (ALPINE) +1.119 10. L. HAMILTON (MERCEDES) +8.167

