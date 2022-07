Lewis Hamilton al termine del venerdì del pesante impatto contro le barriere durante la Q3, costringendolo a partire dalla quinta fila nonostante avesse mostrato un'ottima intraprendenza nelle precedenti sessioni: sul tracciato del Red Bull Ring probabilmente Hamilton avrebbe potuto contare su una top-3 in qualifica, un piazzamento mai agguantato nella stagione attuale dalle frecce d'argento; invece Lewis esagera, la macchina si innervosisce e perde il posteriore in una curva da affrontare ad altissima velocità: contro le barriere ad oltre 200 km/h e qualifiche sospese. Il rammarico è immenso sul volto dial termine del venerdì del GP d'Austria . La Mercedes pare aver trovato rimedio ai problemi di porpoising che provocavano il saltellamento della vettura in rettilineo e i due piloti inglesi si ritroverebbero tra le mani una macchina capace di inserirsi fra le Ferrari e le Red Bull, unici due team che finora in stagione hanno primeggiato. Tuttavia le qualifiche del sette volte campione del mondo di Formula 1 terminano in anticipo a causa di un, costringendolo a partire dalla quinta fila nonostante avesse mostrato un'ottima intraprendenza nelle precedenti sessioni: sul tracciato del Red Bull Ring probabilmente Hamilton avrebbe potuto contare su una top-3 in qualifica, un piazzamento mai agguantato nella stagione attuale dalle frecce d'argento; invece Lewis esagera, la macchina si innervosisce e perde il posteriore in una curva da affrontare ad altissima velocità: contro le barriere ad oltre 200 km/h e qualifiche sospese.

Hamilton esce dall'abitacolo abbastanza scosso, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche. Da segnalare il pubblico orange poco sportivo nei confronti del fuoriclasse britannico: una volta che la Mercedes del grande rivale di Max Verstappen nel 2021 picchia contro le protezioni di gomma, il boato dagli spalti è assordante. Da quando questo Gran Premio è rientrato in calendario, migliaia di tifosi del campione in carica della Red Bull occupano le tribune del circuito austriaco.

Pochi minuti dopo la ripresa delle qualifiche, anche il compagno di squadra George Russell (quinto) finisce in testacoda contro le barriere all'ultima curva. Una giornata molto amara dunque in casa Mercedes, anche se rimane la consapevolezza di possedere le qualità per rimontare a partire dalla sprint race del giorno successivo: la corsa breve di 100 km mette in palio punti ai primi otto, ma soprattutto determina la griglia di partenza della gara vera e propria.

