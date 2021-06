Pierre Gasly conquista il terzo posto al termine del Gran Premio di Catalogna, settimo atto del Motomondiale. Il portacolori dell’AlphaTauri firma un incredibile podio al termine di una ‘mini’ gara di due giri dopo la sospensione dovuta ad un contatto con le barriere di Max Verstappen (Red Bull). Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 mostra la propria soddisfazione ai microfoni della massima formula poco prima di salire sul podio. Secondo posto per il tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) e primo per la Red Bull del messicano Sergio Perez.

"Ho dato tutto, il podio era troppo importante"

Il francese ha dichiarato a fine gara: “Onestamente non so cosa dire. La gara è stata folle dal primo all’ultimo giro. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo lottato per il podio e ci siamo saliti. Sono entusiasta, non ero mai arrivato terzo in F1. Ho dovuto lottare per il podio. Avevamo dei problemi con il motore all’inizio e sapevamo che sarebbe stato difficile. Ho dato tutto perché il podio era troppo importante".

