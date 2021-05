Dopo una settimana di pausa torna in pista la Formula 1 da un altro circuito cittadino: dopo Monaco, tocca a Baku, pista comunque totalmente diversa da quella del Principato. A Montecarlo le Ferrari hanno stupito il mondo intero con grandi prestazioni, ma purtroppo non è arrivata la prima vittoria della stagione. Leclerc si è fermato prima del via, mentre Sainz ha chiuso secondo , lontano però da Max Verstappen. L'alfiere olandese si ritrova in testa al mondiale, davanti al rivale Hamilton, incappato in una negativa giornata nel Principato. Il leone inglese però arriva in Azerbaijan carichissimo e vorrà rifarsi con gli interessi. Sarà grande spettacolo a Baku. Di seguito gli orari del weekend.

Programma e orari GP dell'Azerbaijan

Venerdì 4 giugno

Prove Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 - 15:00

Sabato 5 giugno

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 6 giugno

Gara: ore 14:00

GP dell'Azerbaijan in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP dell'Azerbaijan sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Sarà disponibile in differita su TV8 alle 18 (Canale 108 del digitale terrestre).

GP dell'Azerbaijan in Live-Streaming

Il GP dell'Azerbaijan sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

GP dell'Azerbaijan: informazioni

Data, orario e luogo: Domenica 6 giugno alle 14:00, Circuito cittadino di Baku

