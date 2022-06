Fernando Alonso fissa gli obiettivi per la stagione e, soprattutto, nel Corriere dello Sport, il pilota spagnolo parla anche di un piccolo grande pensiero chiamato Dakar: "Vorrei fare altre due stagioni in Formula 1, poi ho un conto in sospeso con il deserto: se vinco lì, nessuno mi eguaglierà. La Ferrari ha una macchina da titolo adesso vediamo se ha anche una grande squadra. 41 anni tra un mese e nessuna voglia di fermarsi:e, soprattutto, nel prossimo futuro. Attraverso un'intervista al, il pilota spagnolo parla anche di un piccolo grande pensiero chiamato

Non so quale sia il segreto della mia freschezza. Si parla molto di questo avvicendamento, ma non mi sembra ci sia qualcuno in uscita, neanch’io lo sono. Finché sono competitivo e non patisco i viaggi, perché dovrei fermarmi? Gli anni non mi pesano, anzi, sono un vantaggio: conosco bene i circuiti e anche come varia il meteo nei diversi posti. E’ un dettaglio importante".

Ad

Finché sono competitivo e non patisco i viaggi, perché dovrei fermarmi?

GP Azerbaigian Button: “Forse Hamilton sta pensando al ritiro...” 18 ORE FA

RICORDI DI GIOVENTU'

"Sono orgoglioso dei due anni al di fuori della Formula 1: competitivo a Indianapolis, vincitore del Mondiale endurance e due volte Le Mans, ho disputato la Dakar ad alto livello, tutto questo per me ha un valore altissimo. E poi, insomma: due titoli in Formula 1, ho corso per Ferrari e McLaren, team storici. Tra vent’anni potrò dire con orgoglio a mio figlio: non sono stato solo un pilota di Formula 1, che pure è sport difficile e molto specifico come stile di guida, ma un pilota totale. Il mio conto con la Dakar è rimasto sospeso: grande sfida dal punto di vista umano, bella gente. E’ l’esatto contrario dell’analitica Formula 1: se riuscirò a vincerla, farò qualcosa di irraggiungibile per i piloti del futuro".

LA FERRARI E HAMILTON

"La Ferrari ha certamente la miglior macchina, vediamo se ha anche la miglior squadra. Se dovessi guidare un team, come piloti sceglierei Fernando Alonso e Lewis Hamilton, perché sono quelli con più esperienza".

Sainz: "Felice del rinnovo con Ferrari, ora l'obiettivo è fare meglio"

GP Azerbaigian Mercedes arcobaleno per il mese del Pride 21 ORE FA