Si comincia a girare a Baku, sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino dell'Azerbaigian la Ferrari va a caccia di rivincite dopo che a Barcellona e a Montecarlo non ha sfruttato a pieno il proprio potenziale tecnico se si valuta il risultato finale. Il problema di affidabilità sulla F1-75 del monegasco Charles Leclerc in Catalogna e gli errori strategici nel Principato da parte del box non hanno permesso alla scuderia di Maranello di portarsi a casa due vittorie alla portata, considerata la bontà della prestazione della vettura. Ci si presenta quindi in Azerbaigian con l’idea di avere un pacchetto competitivo, pur nella consapevolezza che il layout particolare di questo fine-settimana potrebbe essere più adatto ai rivali di Red Bull, nota la grande efficienza aerodinamica della RB18.

"Abbiamo imparato tante cose, lo facciamo dopo ogni gara. Ci sono stati errori, ma abbiamo capito i motivi. Ma non voglio scendere nei dettagli. Abbiamo però le risposte per il futuro, fiducioso che quanto accaduto non ricapiterà - ha dichiarato Leclerc in conferenza stampa -. Ci mancherà un po’ di velocità in rettilineo a Baku rispetto alle Red Bull. Abbiamo una macchina più competitiva dello scorso anno e mi auguro di mantenere il primo posto se faremo la pole sabato“, ha aggiunto il ferrarista.

