Sergio Perez continua a volare alla guida della RB18 e firma il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian , confermandosi un grande specialista dei circuiti cittadini e candidandosi ad un ruolo da protagonista assoluto in qualifica nella lotta per l’ottava pole position stagionale del Mondiale di Formula 1. Il messicano della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco con gomme soft in 1’43″170, beffando la Ferrari di Charles Leclerc per soli 70 millesimi e non riuscendo a migliorarsi nell’ultimo tentativo di time-attack a causa del traffico di una Williams nel settore centrale.

Alle spalle del monegasco della Rossa, sempre molto competitivo a Baku con la F1-75, troviamo il leader del campionato Max Verstappen in terza posizione a 279 millesimi dal crono del compagno di squadra. Il campione del mondo 2021 ha però dovuto abortire l’ultimo time-attack del turno per il traffico, quindi il suo vero potenziale resta inesplorato fino a questo momento.

Ad

GP Azerbaigian Verstappen: "Ferrari al nostro livello nel passo gara" 20 ORE FA

Più lontano Carlos Sainz con la seconda Ferrari, a 426 millesimi dalla vetta e a tre decimi e mezzo dal teammate di Montecarlo. Grandissimo equilibrio nella contesa per la quinta piazza, con addirittura dodici piloti racchiusi in poco più di mezzo secondo. McLaren sugli scudi in FP3 con Lando Norris 5° e Daniel Ricciardo 6°, ma i due top team sono distanti anni luce. Completano la top 10 l’AlphaTauri di Pierre Gasly, la Mercedes di George Russell, l’Alpine di Esteban Ocon e l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Solo 12° Lewis Hamilton, con una W13 in grande affanno che rischia seriamente di non accedere al Q3 più tardi in prova.

Leclerc, che guaio! Distrugge la Ferrari 312 all'Historic GP di Monaco

GP Azerbaigian Charles Leclerc svetta a Baku, 3° Verstappen davanti a Sainz 21 ORE FA