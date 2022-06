Dopo una settimana di pausa torna in pista la Formula 1 da un altro circuito cittadino: dopo Monaco, tocca a Baku, pista comunque totalmente diversa da quella del Principato. A Montecarlo è successo di tutto, tra meteo, strategie sbagliate e colpi di scena. Ora si va in Azerbaijan per l'ottavo atto stagionale. Sarà un Gran Premio molto importante per la Rossa per riscattare gli ultimi due GP tutt'altro che felici. Leclerc è sempre ad altissimi livelli, ma tra Barcellona e Montecarlo al momento gli va sempre male. Per Sainz invece, dopo tanti problemi è arrivato un podio che fa sicuramente morale. Il problema è che Baku rischia di essere una pista favorevole alla Red Bull, capace di sfruttare meglio i suoi lunghi rettilinei. Per cui le lattine austriache possono ancora di più fare la parte del leone in un mondiale che, purtroppo, al momento gira a favore dei rivali della Ferrari. Orari canonici, diretta su Sky, differita su TV8.