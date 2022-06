RB18 che hanno dominato la scena senza sforzi eccessivi. Un colpo molto pesante per il campionato, non solo per il passivo subito dalla Rossa, ma anche per la questione legata alla disponibilità dei motori della F1-75. Un ottavo round del Mondiale 2022 di F1 che sorride e tanto alla Red Bull e all’olandese Max Verstappen e punisce la Ferrari. La Rossa, che ieri si trovava in pole-position a Baku (Azerbaijan) con il monegasco Charles Leclerc, ha dovuto incassare il doppio ritiro del pilota del Principato e dello spagnolo Carlos Sainz, lasciando pista libera alle duesenza sforzi eccessivi. Un colpo molto pesante per il campionato, non solo per il passivo subito dalla Rossa, ma anche per la questione legata alla disponibilità dei motori della F1-75.

Verstappen: "Fortunati per il ritiro delle Ferrari, ma credo avremmo vinto lo stesso"

Verstappen, quindi, si è imposto davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e alla Mercedes del britannico George Russell, ancora una volta prontissimo a prendersi quello che la pista gli ha concesso, salendo sul podio con una Mercedes tutt’altro che prestazionale. Quarto l’altro alfiere di Brackley, Lewis Hamilton. "Ho avuto un ottimo passo, sono riuscito a superare Perez e chiaramente sono stato fortunato per il ritiro degli avversari. Comunque credo avrei vinto lo stesso, per come la monoposto andava, e sono soddisfatto del bilancio della vettura. Avevo tutto quello che serviva per prevalere e noi dobbiamo continuare a essere precisi" le parole a caldo di Verstappen.

Perez: "Sorpasso Verstappen? Abbiamo fatto doppietta, conta quello"

Sergio Perez si accontenta dopo aver conquistato la seconda posizione al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota messicano completa la nuova doppietta Red Bull di questa stagione anche se non riesce a vendere cara la pelle nel duello con il compagno di scuderia Max Verstappen. Non solo, l’olandese ha preso il comando della gara dopo che il muretto box aveva ordinato a "Checo" di non combattere nel momento dell’attacco del campione del mondo in carica. Un segnale chiaro delle gerarchie all’interno del team di Milton Keynes che, sicuramente, non avrà fatto troppo piacere a Sergio Perez che, ad ogni modo, centra un nuovo podio e sale in seconda posizione della classifica generale, approfittando del disastro ferrarista.

Il suo commento al termine della gara azera nel corso delle interviste di rito sotto il podio: “Purtroppo ho perso il momento giusto per la fermata alla Virtual Safety Car. A quel punto avrei fatto una gara diversa e sarei stato davanti. Alla ripartenza probabilmente ho spinto troppo con le medie e ho degradato più rapidamente. Max era più veloce e non avevo il suo ritmo. Ad ogni modo avremo diverse cose da rivedere”.

Il momento clou della gara è stato il sorpasso dell’olandese ai suoi danni, quando il team ha ordinato di non battagliare al nativo di Guadalajara. Il suo punto di vista: “Abbiamo ottenuto un buon risultato per la squadra e quella chiamata ci stava a quel punto della gara. Max era davanti e dovevamo puntare al risultato di squadra su una pista nella quale può sempre succedere di tutto. Abbiamo fatto un 1-2 importante, quello conta”.

Russell: "Il porpoising va risolto, non possiamo continuare così"

George Russell non sbaglia un colpo e si conferma una volta di più il “primo degli umani”, arrivando però addirittura terzo in questo caso dietro alle Red Bull al termine del Gran Premio d’Azerbaijan 2022 grazie al doppio ritiro della Ferrari. Il giovane pilota inglese della Mercedes, al terzo podio della stagione, resta inoltre l’unico della griglia capace di concludere ogni corsa nella top5.

Bisogna arrivare fino al traguardo per farcela. Ringrazio tutti in fabbrica. Oggi non è stato facile. La macchina era difficile per il saltellamento ma sono felicissimo di essere al terzo posto" le prime dichiarazioni a caldo. "Questo podio non l’ho ottenuto per il passo, abbiamo cercato di avere una macchina affidabile e dovevamo stare davanti alle macchine del midfield, poi abbiamo approfittato dei problemi delle Ferrari. Devo comunque vedere il lato positivo, abbiamo lavorato bene ma ora dobbiamo puntare maggiormente sulla performance”, spiega poi Russell ai microfoni di Sky Sport.

Questo è un circuito difficile dal punto di vista del fisico. Io per esempio ho dei dolori al collo, anche se non ci sono curve ad alta velocità. Ho anche un po’ di mal di schiena. Non so come sarà il futuro, ma è chiaro che non potrò guidare per altri tre anni così. La F1 è l’apice di questo sport, abbiamo delle tecnologie incredibili e potremmo trovare diverse soluzioni per risolvere il porpoising. Speriamo che succeda il prima possibile“, conclude il compagno di squadra di Hamilton.

