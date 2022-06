Doppietta Red Bull e giornata nera per la Ferrari nel Gp di Azerbaijan , ottava prova del Mondiale di Formula 1 2022. Dopo il ritiro di Carlos Sainz per problemi idraulici e quello di Leclerc con la turbina in fumo, Max Verstappen si è aggiudicato comodamente la sfida interna con Sergio Perez e fatto sua la gara sul veloce circuito cittadino di Baku, cementando ulteriormente la propria leadership in classifica. Terzo l'ottimo George Russell su Mercedes, che ha preceduto il compagno Lewis Hamilton e l'Alpha Tauri di Gasly. A punti anche i 'vecchietti' Alonso e Vettel.

Ciò che non era emerso nelle prime uscite stagionali, è drammaticamente venuto a galla coi primi caldi: la Ferrari ha grossi problemi in termini di affidabilità. A Baku è stata costretta a ritirare due macchine nei primi 20 giri, e Charles Leclerc si è visto per la seconda volta in tre gare il turbo andare a fuoco quando era in testa. Per di più Carlos Sainz ha avuto un inedito problema all'idraulica ed al sistema frenante, e l'Alfa Romeo di Zhou e la Haas di Magnussen, entrambe motorizzate con la power unit di Maranello, sono state a loro volta costrette al ritiro.