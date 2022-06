Lewis Hamilton a bordo della monoposto. Il sette volte campione del mondo ha dovuto fare i conti per tutti e 51 i giri della corsa con i problemi di saltellamento della Mercedes in rettilineo (noto come l'immagine sofferente del 37enne di Stevenage mentre esce dall'abitacolo, visibilmente afflitto. Nonostante le difficoltà - dal muretto temeva che non sarebbe stato in grado di concludere la prova - Hamilton si è classificato al 4° posto in rimonta, alle spalle del compagno di squadra George Russell, offrendo due bei sorpassi negli ultimi giri ai danni delle Alpha Tauri. Un ottimo risultato per le frecce d'argento, certamente graziate dal La disfatta Ferrari e l'annessa doppietta Red Bull che ha permesso a Verstappen di allungare nel campionato piloti sono i temi chiave del GP di Azerbaijan . Ma questo ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sul circuito di Baku resterà impresso nella mente anche per le atrocità alla schiena subite daa bordo della monoposto. Il sette volte campione del mondo ha dovuto fare i conti per tutti e 51 i giri della corsa con i problemi di saltellamento della Mercedes in rettilineo (noto come effetto porpoising ) che il team non riesce a contrastare da inizio stagione, figurarsi su un dritto infinito (oltre due chilometri di lunghezza) come quello che passa di fianco ai box del tracciato della capitale azera. Iconica, al termine della gara,, visibilmente afflitto. Nonostante le difficoltà - dal muretto temeva che non sarebbe stato in grado di concludere la prova -in rimonta, alle spalle del compagno di squadra George Russell, offrendo due bei sorpassi negli ultimi giri ai danni delle Alpha Tauri. Un ottimo risultato per le frecce d'argento, certamente graziate dal doppio ritiro di Leclerc e Sainz

Botta e risposta in team radio a fine gara tra il pilota più vincente di tutti i tempi e il team principal Toto Wolff. Il direttore Mercedes utilizza parole dure sulla vettura per scusarsi con Hamilton: "Lewis, sappiamo tutti che è una scatola di m***a da guidare in questo momento. E perdonaci per i dolori alla schiena". La risposta dell'inglese: "Ben fatto ragazzi e ottimo lavoro con la strategia. Grazie per continuare a spingere, però facciamo qualche cambiamento, per favore? Continuiamo a lottare".

Lewis Hamilton fatica ad uscire dall'abitacolo della Mercedes, distrutto dal mal di schiena durante il GP dell'Azerbaijan Credit Foto Imago

Hamilton: "Non trovo parole per descrivere il dolore che ho provato"

Ai microfoni di Sky Sports F1 Lewis Hamilton ha commentato così quella che lui stesso definisce "forse la gara più dolorosa della mia carriera". Le sue parole: "È stata una lotta con la vettura. Non so come descrivere il dolore che si prova soprattutto sul rettilineo qui. Alla fine, preghi solo perché finisca".

Riguardo al risultato, il pluricampione del mondo ha aggiunto: "Siamo arrivati in una buona posizione con il 3° e 4° posto. Il team ha fatto un buon lavoro sulla strategia, e una volta risolto questo saltellamento saremo lì in gara. Ma stiamo perdendo più di un secondo o almeno un secondo con il bouncing. Domani sarò in fabbrica, perché abbiamo bisogno di discutere su come continuare ad andare avanti".

