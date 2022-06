GP di Azerbaijan si ripete l'affronto che sta prefigurando per tutto il campionato di Formula 1 2022. Il monegasco ha ottenuto la prima casella in griglia di partenza per il quarto Gran Premio consecutivo, ma in tutte queste occasioni non è mai riuscito a concretizzare il risultato del sabato nel gradino più alto del podio. Ci proverà sul circuito cittadino di Baku, nonostante le caratteristiche del tracciato diano per favorita la vettura di Sergio Perez (secondo) e Max Verstappen (terzo) rispetto alle Ferrari, anche se dal muretto di Milton Keynes preoccupa la tenuta del DRS, mai così importante su un tracciato in cui la quasi totalità dei sorpassi avviene sull’infinito rettilineo principale. L'obiettivo per il Cavallino Rampante è chiaro: non ripetere gli errori strategici commessi a Montecarlo e sperare nell'affidabilità del Carlos Sainz dalla quarta posizione proverà a strappare il podio ad almeno una delle due Red Bull e rubare alle rivali i punti persi dalla Ferrari in Charles Leclerc in pole position contro le Red Bull all'inseguimento: anche alsi ripete l'affronto che sta prefigurando per tutto il campionato di Formula 1 2022. Il monegasco ha ottenuto la prima casella in griglia di partenza per il quarto Gran Premio consecutivo, ma in tutte queste occasioni non è mai riuscito a concretizzare il risultato del sabato nel gradino più alto del podio. Ci proverà sul circuito cittadino di Baku, nonostante le caratteristiche del tracciato diano per favorita la vettura di(secondo) een (terzo) rispetto alle Ferrari, anche se dal muretto di Milton Keynes preoccupa la tenuta del DRS, mai così importante su un tracciato in cui la quasi totalità dei sorpassi avviene sull’infinito rettilineo principale. L'obiettivo per il Cavallino Rampante è chiaro: non ripetere gli errori strategici commessi a Montecarlo e sperare nell'affidabilità del nuovo motore per puntare al trionfo che manca da aprile.dalla quarta posizione proverà a strappare il podio ad almeno una delle due Red Bull e rubare alle rivali i punti persi dalla Ferrari in classifica nelle precedenti uscite.

La partenza gara del GP di Azerbaijan è in programma alle ore 13:00, di seguito la DIRETTA SCRITTA dell'evento: aggiornamenti in tempo reale per non perdersi nulla della corsa sul tracciato cittadino di Baku.

La griglia di partenza del GP Azerbaijan

1° LECLERC (FERRARI)

2° PEREZ (RED BULL)

3° VERSTAPPEN (RED BULL)

4° SAINZ (FERRARI)

5° RUSSELL (MERCEDES)

6° GASLY (ALPHA TAURI)

7° HAMILTON (MERCEDES)

8° TSUNODA (ALPHA TAURI)

9° VETTEL (ASTON MARTIN)

10° ALONSO (MCLAREN)

11° NORRIS (MCLAREN)

12° RICCIARDO (MCLAREN)

13° OCON (ALPINE)

14° ZHOU (ALFA ROMEO)

15° BOTTAS (ALFA ROMEO)

16° MAGNUSSEN (HAAS)

17° ALBON (WILLIAMS)

18° LATIFI (WILLIAMS)

19° STROLL (ASTON MARTIN)

20° SCHUMACHER (HAAS)

