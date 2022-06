E’ andata in scena quest’oggi la conferenza stampa di presentazione del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku Max Verstappen, ai nastri di partenza di questo weekend, è in vetta alla classifica mondiale, forte degli ultimi riscontri con la Red Bull e soprattutto abile a sfruttare gli errori della Ferrari che non ha saputo ottimizzare il potenziale della propria vettura in Spagna e a Montecarlo. Da questo punto di vista, l’approccio di Max sarà il seguente: “Non cambia nulla rispetto al passato, devo solo capire nel corso delle prove che macchina avremo e trovare il giusto bilanciamento“, le parole in conferenza del neerlandese. . Sul circuito cittadino di Baku i piloti hanno affrontato in primis i microfoni per esprimere le proprie sensazioni in vista del fine-settimana azero. L’olandese, ai nastri di partenza di questo weekend, è in vetta alla classifica mondiale, forte degli ultimi riscontri con la Red Bull e soprattutto abile a sfruttare gli errori della Ferrari che non ha saputo ottimizzare il potenziale della propria vettura in Spagna e a Montecarlo. Da questo punto di vista,: ““, le parole in conferenza del neerlandese.

Pensando poi all’incidente dell’anno scorso che lo estromise dalla gara quando la vittoria sembrava ormai certa: “Non fu colpa nostra, il comportamento con le gomme sarà diverso“. In avvicinamento a questo round iridato, il Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha concesso un’intervista alla BBC e chiarito come l’obiettivo della Rossa nel 2022 non sia quello di vincere il campionato, ma lottare per farlo. Il pensiero di Verstappen, rispetto a queste considerazioni, è molto chiaro: “Non cambia il nostro modo di scendere in pista. Le Ferrari sono molto forti, ma non conta ciò che dicono gli altri“. A conclusione, è stato chiesto al leader del Mondiale di un possibile tetto di spesa sullo stipendio dei piloti. L’olandese non è molto d’accordo: “Al momento la F1 è sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più. Perché i piloti dovrebbero avere un tetto? Sono quelli che danno spettacolo e rischiano la vita“.

Le Ferrari sono molto forti, ma non conta ciò che dicono gli altri.

