Laè andata in archivio a Baku per la Formula 1 con il miglior tempo firmato dain 1’45″476. Il messicano della Red Bull si conferma così in un periodo molto positivo, dopo la vittoria di Montecarlo e l’annuncio del rinnovo biennale con il Drink Team, cominciando nel migliore dei modi anche il fine settimana azero. Seconda posizione a 127 millesimi dalla vetta permolto competitivo sul giro secco con una Ferrari che paga però dazio (due-tre decimi) sul lunghissimo rettilineo del T3 nel confronto diretto con la RB18. 3° il leader iridato e campione del mondo in carica, a 334 millesimi dal compagno di squadra anche a causa di un DRS decisamente instabile.