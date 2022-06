Max Verstappen, molto competitivo nella simulazione di passo gara ma costretto ad accontentarsi del terzo posto sul giro secco in FP2 alle spalle della Ferrari di Prima giornata di prove libere positiva ma non eccezionale a Baku per, molto competitivo nella simulazione di passo gara ma costretto ad accontentarsi del terzo posto sul giro secco in FP2 alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc e della Red Bull guidata dal compagno di squadra messicano Sergio Perez

Verstappen: "Problema al DRS? Sembra risolto"

Ho avuto un po’ di sfortuna con le gomme soft sia in FP1 che in FP2. Ogni volta trovavo le bandiere gialle nei miei giri veloci e dovevo alzare il piede. Nel complesso comunque sembriamo abbastanza competitivi“, dichiara l’olandese ai microfoni di Sky Sport al termine dell’attività odierna.

La Ferrari sembra nuovamente piuttosto veloce sul giro secco, mentre nei long-run siamo più o meno sullo stesso livello. Questo è positivo. Uno dei nostri problemi è che nei circuiti cittadini non riusciamo a far funzionare bene le gomme sul giro singolo, e poi perdiamo prestazione al secondo tentativo“, spiega Max.

Non è stata una brutta giornata ma dobbiamo analizzare alcune cose. Il problema al DRS? Abbiamo cercato di risolverlo e non l’ho più sentito in FP2. La simulazione di passo gara è stata molto breve, ma avevamo già raccolto dei dati in FP1. Abbiamo già abbastanza informazioni per capire che direzione prendere anche nella scelta delle gomme“, conclude il nativo di Hasselt.

Perez: "Buone sensazioni nella simulazione di gara"

Prosegue il periodo magico di Sergio Perez, autore di un ottimo venerdì di prove libere a Baku dopo lo storico e la firma con Red Bull per il fino al 2024. Il 32enne messicano ha preceduto il compagno di squadra olandese Max Verstappen in entrambe le sessioni odierne, attestandosi in seconda piazza nella simulazione di qualifica in FP2 a due decimi e mezzo dalla Ferrari di Charles Leclerc.

“È stato un buon venerdì. La seconda sessione non è andata bene come avremmo voluto, probabilmente abbiamo preso delle direzioni sbagliate con il set-up. Comunque stiamo esplorando, anche se non siamo riusciti per ora a risolvere subito il problema“, il commento di Checo a fine giornata.

Abbiamo dei buoni dati con entrambe le gomme anche nella simulazione di passo gara. Io e Max abbiamo raccolto dei dati interessanti, che dovremo esaminare stasera. Speriamo di riuscire a mettere tutto assieme domani in qualifica. Oggi è stato complicato frenare sugli avvallamenti“, spiega il vincitore dell’ultimo GP di Monaco ai microfoni di Sky.

Perez si presenta a Baku in dopo sette gare con un distacco di 15 punti dal teammate Verstappen e di 6 dal monegasco Leclerc.

