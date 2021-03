In Bahrain, sul circuito di Al-Sakhir, Lewis Hamilton inizia il 2021 con un successo al cardiopalma su Max Verstappen che nel finale prova l’attacco ma deve desistere e lasciare strada al 7 volte campione del mondo. Chiude il podio Valtteri Bottas. Leclerc e la Ferrari iniziano il 2021 con un 6° posto alle spalle della McLaren di Lando Norris e di Sergio Perez, autore di una strepitosa rimonta dalla pit lane. Ottavo posto per Carlos Sainz al debutto con la Ferrari SF21. Subito a punti il rookie giapponese Tsunoda (10°). Prima amara per Sebastian Vettel al volante dell'Aston Martin (15°), ritiro per Fernando Alonso.

Seguono aggiornamenti!

