Fernando Alonso torna finalmente a casa. Il pilota spagnolo, che quest'anno farà il suo ritorno in Formula 1, era stato investito da un'auto giovedì 11 mentre era in bicicletta ad allenarsi nei pressi di Lugano. Tutto sommato si era fatto davvero poco, considerando il rischio, con 'solo' delle lesioni alla mascella superiore. L'asturiano è stato poi sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale per il riposizionamento della mascella presso l'ospedale di Berna dove era stato ricoverato.