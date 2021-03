Max Verstappen il più veloce in questa E’ stato ancorail più veloce in questa prima giornata di prove libere del GP del Bahrain , primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir il pilota olandese della Red Bull ha siglato il crono di 1’30″847 rafforzando il concetto che la RB16B è una monoposto competitiva e Max è a proprio agio.

Una sessione di un’ora che, come accaduto nella FP1, ha costretto piloti e squadre a sfruttare tutto il tempo a propria disposizione per verificare le condizioni con temperature più basse rispetto alla prima ora di prove. Da questo punto di vista Red Bull ha dato una risposta, ma il contesto è decisamente equilibrato, più di quello che si potrebbe aspettare, parlando di prestazione pura. Alle spalle di Verstappen, infatti, c’è un pacchetto di mischia inaspettato: la McLaren Mercedes del britannico Lando Norris a 0″095, il campione del mondo in carica Lewis Hamilton su Mercedes a 0″235, lo spagnolo Carlos Sainz jr. su Ferrari a 0″280 e il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes a 0″371. Sorprendente il fatto che le W12 siano tallonate dalla monoposto di Woking e soprattutto dalla Rossa di un Sainz in palla, nonostante la poca esperienza al volante della SF21.

Leclerc, Alonso e Vettel fuori dalla top ten

In quest’ottica vanno valutate anche i riscontri del messicano Sergio Perez (Red Bull) e del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) in maniera particolare, dal momento che i due si sono classificati nella simulazione del time-attack in decima (+0″656) e dodicesima posizione (+0″765) e non hanno sfruttato al meglio il loro potenziale sul giro. A completare la top-10 ci sono la McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo (+0″383), il giapponese Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri a 0″447, il canadese Lance Stroll dell’Aston Martin a 0″546, il francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly a 0″636 e appunto Perez. In difficoltà sia Sebastian Vettel che Fernando Alonso, rispettivamente 14° e 15° con l’Aston Martin (+0″922) e l’Alpine (+0″923), mentre Mick Schumacher è 18° con la Haas a 2″450. Tredicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo a 0″893 e il finlandese Kimi Raikkonen sull’altra monoposto del Biscione è 16° a 1″015, considerando anche un’uscita di pista.

Per quanto concerne la simulazione del passo gara, Verstappen ed Hamilton sono parsi i più in palla con crono di 1’36″/1’37”, molto costante Sainz sull’1’38”. In difficoltà Leclerc e Bottas che hanno fatto tanta fatica, con crono da 1’39”, nella gestione degli pneumatici per problemi di sovrasterzo.

