Incertezza e tensione accompagnano la vigilia del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul tracciato di Sakhir si terrà il primo appuntamento di questo campionato e le prospettive sono di una corsa in cui nulla sarà scontato. In primis, la pista ha evidenziato che l'olandese Max Verstappen può vincere e battere le Mercedes. L'olandese della Red Bull ha ottenuto la pole position e ha fatto vedere anche un grande passo gara nel corso delle prove libere del venerdì. Da questo punto di vista, le Frecce Nere punteranno sulla strategia per cercare di imporsi.

La Ferrari, in questo contesto, ha mostrato dei miglioramenti notevoli rispetto alla stagione passata. Ricordiamo, infatti, che le Rosse non entrarono nella Q3 del 2020, soffrendo terribilmente per la scarsa velocità della SF1000. La SF21, invece, ha permesso al monegasco Charles Leclerc di conquistare un’inaspettata seconda fila (quarto), mentre lo spagnolo Carlos Sainz prenderà il via dall’ottava casella per un errore che ne ha vanificato l’ultimo tentativo. L’obiettivo è la top-5 per le monoposto del Cavallino Rampante.

La Red Bull di Max Verstappen Credit Foto Getty Images

Attese raffiche di vento da 55 km/h

A scompaginare però i piani di tutti potrebbero essere le condizioni meteorologiche. Il vento infatti potrebbe rappresentare una serie minaccia per i piloti, visto che sono previste per l’orario di partenza della gara (le 17 in Italia)) raffiche da 55 km/h. Pertanto ci potrebbe essere sabbia in traiettoria e soprattutto le macchine risentire di instabilità nelle curve 2, 10, 11 e 13. Una situazione difficile che già si era palesata in maniera ancora più evidente nel corso dei test pre-stagionali su questo circuito di due settimane fa quando la sessione fu interrotta per una vera e propria tempesta di sabbia abbattutasi a Sakhir.

