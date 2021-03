Oltre al danno, la beffa? È iniziata con il segno - l'avventura del tedesco Sebastian Vettel in Aston Martin: il quattro volte iridato non ha superato il primo taglio delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1, e dunque dovrà prendere il via dalla 18ma piazzola. Alla fine della fiera, solo due le Haas sono alle sue spalle. "Sono stato penalizzato dalle bandiere gialle. Sono deluso, la macchina andava bene ma non ho potuto dimostrarlo. Resterà un mistero fino a domani. Vedremo in gara, non siamo stati molto veloci, ma proveremo a rimontare alcune posizioni", le dichiarazioni post time-attack del teutonico.

Bandiere gialle che potrebbe costare ulteriormente al tedesco. Vettel, infatti, è stato convocato dai commissari per non aver rallentato in maniera significativa in regime di doppia bandiera gialla causato dal testacoda del russo Nikita Mazepin in curva-1. Da verificare, dunque, la posizione dell’ex pilota ferrarista.

