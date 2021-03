Mick Schumacher in un weekend di gara ufficiale di Formula 1. Il figlio d’arte tedesco si appresta ad Team Haas, a meno di nove anni di distanza dal ritiro definitivo del padre Michael, avvenuto in Brasile nel 2012 alla guida di una Mercedes. Mancano ormai meno di quattro giorni alla prima sessione di prove libere della carriera diin un weekend di gara ufficiale di. Il figlio d’arte tedesco si appresta ad affrontare il suo Gran Premio d’esordio nella massima serie automobilistica globale con il, a meno di nove anni di distanza dal ritiro definitivo del padre Michael, avvenuto in Brasile nel 2012 alla guida di una Mercedes.

Il 22enne nativo di Genolier, campione F2 in carica, corona così un bellissimo percorso nelle categorie propedeutiche che lo ha portato ad entrare nella FDA (Ferrari Driver Academy) e quest’anno in Formula 1. Mick avrà come compagno di squadra un altro debuttante, il russo Nikita Mazepin, quindi l’obiettivo principale sarà proprio quello di prevalere nella battaglia all’interno del team.

Sono molto emozionato per la prima gara in Bahrain. Pensandoci, sono passati 30 anni da quando mio padre ha iniziato la sua prima gara in Formula 1, e ora io sto per cominciare la mia.

"Il fatto che io corra in F1 è incredibile. Sono così felice di esserci finalmente arrivato, di correre con tutti questi campioni, di mostrare il mio potenziale lavorando con una grande squadra. Imparerò e migliorerò, sia come pilota che come uomo“, dichiara il 22enne ai media tedeschi (fonte: Corriere dello Sport).

Sono davvero felice che la mia prima stagione in Formula 1 sia così vicina all’inizio. Per quanto riguarda i circuiti che vorrei conoscere, direi Suzuka, dove ancora non ho corso. E poi sicuramente sono impaziente di tornare a Spa, una delle piste più iconiche della storia. Ma direi che ci sono molte altre piste che amo, ad esempio Monza. Sono felice di arrivare su tutti questi tracciati al volante di una vettura di Formula 1 e sentire la potenza, la velocità della macchina“, conclude Schumacher.

