E’ Max Verstappen il primo poleman del Mondiale di Formula 1 2021 che è scattato dal tracciato di Sakhir in Bahrain. L’olandese scatterà davanti a Lewis Hamilton staccato di 388 millesimi. Splendida seconda fila strappata da Leclerc con un 4° tempo a 681 millesimi da Verstappen. La Red Bull, dopo la vittoria di Abu Dhabi 2020, inizia alla grande la nuova stagione con la pole position. 8° tempo per Sainz che scatterà in quarta fila. Parte male l’avventura di Vettel in Aston Martin, l’ex ferrarista sarà costretto a partire dalla 18esima casella in griglia davanti al rookie Mick Schumacher. Deludente anche la prima uscita di Sergio Perez che non riesce a passare lo scoglio della Q2 e scatterà 15esimo con la Red Bull.

Seguono aggiornamenti!

