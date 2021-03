Fernando Alonso in Formula 1 non è stato proprio indimenticabile. Il pilota asturiano, infatti, ha abbandonato il GP del Bahrain al 31° dei 57 giri previsti del primo Gran Premio della stagione ( Il grande ritorno diin Formula 1 non è stato proprio indimenticabile. Il pilota asturiano, infatti, ha abbandonato il GP del Bahraindel primo Gran Premio della stagione ( vinto da Hamilton ). Una perdita di potenza al motore ha fermato la sua Alpine, fatto inizialmente inspiegabile rispetto ai dati che avevano dal muretto

Dopo i test condotti, però, si è venuto a capo delle problematiche della vettura francese. Un involucro di plastica, che copriva un panino, si è incastrato nella bocchetta di aerazione del freno posteriore, provocando il surriscaldamento dell'impianto, con il conseguente pericolo per l'integrità della vettura e del pilota.

Dopo il primo stop, abbiamo avuto un problema che ci ha costretti a ridurre le prestazioni della macchina. Dopo la seconda sosta, (giro 26) un rivestimento di plastica di un sandwich si è incastrato nei condotti dei freni posteriori, provocando alte temperature e danneggiando l'impianto frenante. abbiamo deciso di ritirarci per motivi di sicurezza. È stato un peccato, considerando la solidità che Fernando stava dimostrando fino a quel momento. [Marcin Budkowski, direttore tecnico dell'Alpine]

Niente da fare quindi per Fernando Alonso che spera di avere maggior fortuna per il prossimo Gran Premio di Imola previsto per il 18 aprile.

