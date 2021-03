Max Verstappen e ancora Max Verstappen. L’olandese della Red Bull fa sua anche la terza sessione di prove libere sul circuito di Sakhir, . L’olandese della Red Bull fa sua anche la terza sessione di prove libere sul circuito di Sakhir, sede del primo round del Mondiale 2021 di F1 in Bahrain . Mad Max ha impressionato tutti e con il crono di 1’30″577 ha distanziato la Mercedes del britannico Lewis Hamilton di 0″739 e l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly di 1″006. Grande il feeling del tulipano su questa pista e per le qualifiche (ore 16.00) è lui il favorito per la pole-position.

Una Mercedes, dunque, non trascendentale come dimostrato dal quarto tempo del finlandese Valtteri Bottas (+1″278) immediatamente davanti al messicano Sergio Perez che con l’altra RB16B ha dovuto accusare dal compagno di squadra a parità di gomme (soft) 1″331. A seguire, in sesta posizione, troviamo un brillante Carlos Sainz con la Ferrari: l’iberico ancora una volta ha fatto vedere di essere veloce, considerando che il suo tempo è stato ottenuto con gomme medie, il cui differenziale dalle morbide di circa 7/8 decimi. Questo dato certifica la bontà del riscontro di Carlos. Più in difficoltà, invece, Charles Leclerc: il monegasco ha ottenuto l’11° crono a 1″905 dalla vetta, anch’egli con gomme medie, andando in testacoda nelle prime fasi quando montava le hard. Un segnale che il set-up non è dei migliori?

GP Bahrain In arrivo la sprint-race del sabato: darà punti e farà la griglia 5 ORE FA

A completare la top-10 troviamo un ottimo Kimi Raikkonen settimo con l’Alfa Romeo a 1″647, il francese dell’Alpine Esteban Ocon ottavo a 1″846, il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll nono a 1″854 e l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo decimo a 1″900. 12° crono per Antonio Giovinazzi a 1″923 con l’altra Alfa Romeo, mentre il tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) e lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) si son classificati rispettivamente 14° a 2″178 e 15° a 2″243 a precedere un Lando Norris su McLaren non convincente come ieri (+2″283). Completando il discorso sul teutonico Mick Schumacher (+2″845), il figlio del grande Michael sulla Haas si è classificato in 18ma posizione, davanti al compagno di squadra Nikita Mazepin e alla Williams del canadese Nicholas Latifi.

CLASSIFICA FP3 GP BAHRAIN 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.577 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.739 6

3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.006 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.278 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.331 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.531 6

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.647 5

8 Esteban OCON Alpine+1.846 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.854 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.900 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.905 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.923 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.132 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.178 3

15 Fernando ALONSO Alpine+2.243 4

16 Lando NORRIS McLaren+2.283 4

17 George RUSSELL Williams+2.746 7

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.845 4

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.045 3

20 Nicholas LATIFI Williams+3.382

F1: tutti i team e i piloti del Mondiale 2021

GP Bahrain Carlos Sainz: "Mi sono sentito a mio agio su questa Ferrari" 19 ORE FA