Max Verstappen si conferma in grande forma a Sakhir dopo i test invernali e stampa il miglior tempo assoluto anche nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha fermato il cronometro in 1’31″394 con gomma rossa nell’ultimo tentativo di time-attack del turno, balzando in vetta alla classifica di giornata e rifilando quasi tre decimi alla Mercedes di Valtteri Bottas.

Il finlandese ha effettuato un buon giro, a parità di mescola con Verstappen, pagando però 298 millesimi dal miglior crono assoluto della FP1. Terzo posto a sorpresa per la McLaren (motorizzata Mercedes) del britannico Lando Norris, a 503 millesimi dalla vetta, che ha preceduto di un soffio il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il nativo di Stevenage non ha brillato sul giro secco, commettendo un errore nel T2 e accusando un gap di 527 millesimi dalla testa della graduatoria.

Buoni segnali in casa Ferrari, con il quinto tempo di Charles Leclerc a 0.599 da Verstappen e a meno di un decimo di distacco dalla migliore McLaren nel time-attack su gomma C4. Ottavo posto invece per lo spagnolo Carlos Sainz, al debutto ufficiale con la Rossa, accusando un gap di tre decimi abbondanti rispetto al compagno di squadra a parità di condizioni e di 972 millesimi dalla cima della classifica assoluta.

Carlos Sainz in occasione delle prove libere in Bahrain Credit Foto Getty Images

Da segnalare l’inserimento in settima piazza dell’AlphaTauri con Pierre Gasly, a 0.801 dal leader, mentre completano la top10 l’australiano Daniel Ricciardo (9° sulla McLaren) e l’italiano Antonio Giovinazzi (10° con l’Alfa Romeo). Distacchi ampiamente superiori al secondo per tutti gli altri: deludono per il momento Aston Martin (12° Vettel, 13° Stroll) e Alpine (15° Ocon, 16° Alonso). Penultima posizione per il rookie tedesco Mick Schumacher, figlio di Michael, capace comunque di precedere il teammate russo Nikita Mazepin sulla Haas.

CLASSIFICA FP1 GP BAHRAIN 2021 F1

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’31″394 12

2 77 V. Bottas Mercedes +00″298 1’31″692 17

3 4 L. Norris McLaren +00″503 1’31″897 20

4 44 L. Hamilton Mercedes +00″527 1’31″921 15

5 16 C. Leclerc Ferrari +00″599 1’31″993 14

6 11 S. Perez Red Bull +00″677 1’32″071 15

7 10 P. Gasly AlphaTauri +00″801 1’32″195 23

8 55 C. Sainz Ferrari +00″972 1’32″366 15

9 3 D. Ricciardo McLaren +01″040 1’32″434 20

10 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″392 1’32″786 16

11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″740 1’33″134 18

12 5 S. Vettel Aston Martin +01″763 1’33″157 21

13 18 L. Stroll Aston Martin +01″839 1’33″233 20

14 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +01″935 1’33″329 21

15 31 E. Ocon Alpine +02″134 1’33″528 20

16 14 F. Alonso Alpine +02″478 1’33″872 18

17 63 G. Russell Williams +02″733 1’34″127 22

18 6 N. Latifi Williams +02″946 1’34″340 22

19 M. Schumacher Haas +03″107 1’34″501 16

