Charles Leclerc ha conquistato la pole position, Carlos Sainz ha strappato la terza posizione ad appena sei millesimi di distacco da Max Verstappen. La Ferrari ha incantato nelle qualifiche del GP del Bahrain , prima tappa del Mondiale F1 2022 che va in scena sul circuito di Sakhir. Dopo due anni estremamente complicati, l’introduzione del nuovo regolamento ha fatto rinascere la Scuderia di Maranello. Gli uomini del Cavallino Rampante lavoravano da tempo su questo progetto e l’inizio della stagione è stato pirotecnico:ha strappato la terza posizione ad appena sei millesimi di distacco da Max Verstappen.

Una prestazione davvero sontuosa da parte dei due piloti della Rossa, che si sono esaltati in Medio Oriente e domani cercheranno il colpaccio in gara. Il team principal Mattia Binotto ha dimostrato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky.

Siamo contenti, molto contenti. Non era scontato. Red Bull va molto veloce, lo ha dimostrato anche oggi, ma la nostra squadra si è impegnata in questo periodo di preparazione, stanotte e oggi. Abbiamo fatto una bella qualifica, è un bel premio per gli sforzi fatti finora, è un punto di partenza. Quello di Charles è stato un bellissimo giro, sapeva di dovere mette in fila ogni curva, ha dato tutto nell’ultimo tentativo. Bene il secondo settore, è una macchina che nelle curve più lente si comporta bene. Anche il motore è cresciuto, nel complesso è il pacchetto che si comporta bene; macchina, piloti, squadra. Ora bisognerà gestire gomme e degrado, ma dobbiamo essere contenti per oggi: siamo partiti da lontano, ricordiamo dove eravamo due anni fa. Ho visto i ragazzi contenti, è un sollievo per la squadra e lo è anche a Maranello“.

"Leclerc-Sainz la migliore coppia di piloti del mondiale"

Carlos ha fatto una bellissima qualifica, fin dal Q1. Ha saputo individuare i punti deboli e ha saputo fare quello che serviva per avvicinarsi a Leclerc. Nell’ultimo tentativo ha provato a fare qualcosa in più, forse troppo, e ha commesso qualche errore. Sono convinto di avere a disposizione la migliore coppia di piloti. La squadra ha dimostrato di crederci, di fare le cose bene“.

