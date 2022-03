In vista del debutto stagionale al Gran Premio del Bahrain nel weekend, il team principal Ferrari Mattia Binotto ha analizzato le performance della nuova auto emerse nei test in Spagna e Bahrain. Al microfono di numerosi media italiani Binotto ha esposto le sue aspettative riguardo al campionato che si appresta ad iniziare.

Le prime parole riguardano l'andamento dei test: "L’obiettivo era cercare di girare con consistenza e fare più giri possibili ed acquisire dati perché è un progetto completamente nuovo, in cui il concetto aerodinamico cambia, non ci sono riferimenti.Bisognava ricreare e ricostruire le correlazioni tra il comportamento in pista e quello che noi avevamo immaginato e progettato e visto negli strumenti a Maranello. In questo modo si verifica e si contribuisce a migliorare la correlazione che sarà poi la base su cui costruire gli sviluppi successivi. Ho confermato la mia soddisfazione perché abbiamo trovato un buon livello di correlazione, la monoposto al variare del setup si è comportata come ci aspettavamo, i limiti della vettura che avevamo trovato nelle simulazioni, sono stati gli stessi che si sono visti in pista".

Sull'ormai celebre fenomeno del porpoising si è detto positivo: "Il saltellamento è un fenomeno dinamico che avviene per via di questo concetto aerodinamico che reintroduce l’effetto suolo. Non era scontato. Abbiamo visto che tutte le squadre hanno accusato questo problema, nessuno l’aveva previsto o gli aveva attribuito la giusta importanza. Nel nostro caso il fenomeno si è manifestato superando i 250 km/h, ed in galleria del vento siamo limitati per regolamento a 180 km/h. Avevamo ipotizzato qualcosa in merito a questo fenomeno, ed abbiamo pensato a delle possibili soluzioni da provare qualora si fosse manifestato il problema, ed è per questo che già nel secondo giorno a Barcellona siamo corsi ai ripari. Non è ancora un problema risolto completamente, ma in gran parte, le soluzioni portate in Bahrain hanno funzionato e c’è stata anche la possibilità offerta a tutti i team di poter aggiungere un tirante nel posteriore, attaccato al cambio, una soluzione che non era prevista dal regolamento, ma che sarà votata da tutti prima del weekend di gara in Bahrain".

Charles Leclerc, Ferrari 2022-23 Credit Foto Getty Images

Sulla potenza del motore: "Sapendo che da quest’anno i motori saranno congelati per le prossime quattro stagioni, era ovviamente importante iniziare con una power unit senza gap prestazionali nei confronti della concorrenza. Al termine della scorsa stagione avevamo un gap di 20-25 cavalli, quindi il primo obiettivo è stato quello di annullare questo margine, ma al momento non siamo ancora in grado di capire quali siano i valori in campo. Nei test abbiamo tentato un esercizio e secondo queste prime analisi siamo al livello degli altri, sicuramente non alle loro spalle e forse con qualcosina in più. Ma non è una conclusione, possiamo solo essere soddisfatti per aver avuto conferme della crescita vista al banco prova."

Binotto si sbilancia sul livello della Ferrari rispetto agli avversari: "La Red Bull mi è sembrata molto forte, sicuramente Max, magari una (Red Bull) ci starà davanti e una dietro, non so, ma credo che saremo ad un livello in cui potremo competere, se ci sarà una differenza non sarà incolmabile, parliamo di gap che dopo 4-5 gare potrebbero comunque essere colmati. Il punto di partenza è buono… quanto buono lo scopriremo".

Max Verstappen parte da favorito per il mondiale f1 2022 Credit Foto Imago

Un confronto con l'innovativo progetto Mercedes: "L’effetto suolo è la parte predominante nella prestazione aerodinamica di queste vetture, la parte superiore non è determinante, per quello penso che poi convergeremo tutti. Perché la parte determinante, che è il fondo, è quasi identica per tutti perché è molto prescrittiva. Poiché il fondo garantisce l’80-90% delle prestazioni, il resto influisce per gli ultimi decimi".

Al Team Principal è stato infine chiesto se sarebbe disposto a firmare per un secondo posto: "No, la nostra ambizione è poter competere, vogliamo poter lottare ad ogni gara e quindi in partenza non firmo per un secondo posto. Non ho la presunzione di dire che non sarebbe un risultato soddisfacente, ma ho l’ambizione di andare in gara per vincere".

