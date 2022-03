Dopo otto titoli iridati costruttori consecutivi, tutti conquistati nell’era ibrida, la Mercedes sembra vacillare in vista del Mondiale di Formula Uno 2022. La rivoluzione regolamentare entrata in vigore quest’anno ha costretto tutti a ripartire da un foglio bianco, rimettendo di conseguenza in discussione i valori in campo delle ultime stagioni.

La casa di Stoccarda ha impressionato tutti dal punto di vista del design, progettando una W13 molto estrema in diverse aree della monoposto che ha fatto discutere addetti ai lavori e non. Le prove libere di oggi hanno registrato Lewis Hamilton chiudere al settimo posto nella prima e nono nella seconda a +1.208. I riscontri in pista non sembrano incoraggianti a prima vista ed i primi ad ammetterlo sono gli uomini di Toto Wolff, tra cui il sette volte campione del mondo:

"Abbiamo risolto qualcosa, ma solo il tempo lo dirà. Spero che quando salirò in macchina oggi avrò delle sensazioni migliori grazie alle cose che abbiamo imparato durante i test e che abbiamo cercato di cambiare in vista di questo weekend", spiega il Re Nero ai microfoni di Sky Sport prima delle prove libere odierne a Sakhir. "Potenzialmente non sono problemi che si possono risolvere in tempi brevi, ma speriamo di essere più vicini alla soluzione di quanto ci aspettassimo. Escludo la vittoria? In molti pensano che stiamo bluffando, ma non è davvero il caso. Mi sento di dire che non siamo nella posizione di poter lottare per una vittoria“, conclude Hamilton.

