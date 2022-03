Max Verstappen si conferma l’uomo da battere a Sakhir e firma il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2022 , primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. 1’32″544 il crono siglato dall’olandese della Red Bull nel time-attack con gomme soft, anche se in condizioni diverse rispetto a quelle che verranno affrontate in qualifica ed in gara. Il campione del mondo in carica non è stato impeccabile soprattutto nel T1, riuscendo comunque a precedere di 96 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc a parità di mescola. Il monegasco della Rossa però a sua volta ha lasciato sul piatto uno o due decimi nel terzo settore, di conseguenza si preannuncia una bellissima battaglia per la pole position in qualifica.

Ad

Segnali di ripresa dalle Mercedes

GP Bahrain Verstappen: "La Ferrari sembra vicina, ma vedremo sabato..." 15 ORE FA

Rispetto alle libere 2 di venerdì, si sono avvicinati notevolmente ai primi due i “secondi piloti” di Red Bull e Ferrari (con Sergio Perez 3° a 247 millesimi dalla vetta e Carlos Sainz 5° a 509), oltre alle Mercedes. Le Frecce d’Argento hanno fatto un grande passo avanti dal punto di vista motoristico, come dimostra il quarto posto di George Russell a 391 ed il sesto di Lewis Hamilton a 577 millesimi dal miglior tempo assoluto di Verstappen. Degna di nota la splendida settima piazza del danese Kevin Magnussen con la Haas motorizzata Ferrari, anche se in questo caso il distacco è vicino ai 9 decimi dalla testa della graduatoria. Oltre 1″ di ritardo per tutti gli altri, a partire dalle Alfa Romeo di Valtteri Bottas (8°) e del rookie cinese Guanyu Zhou (9°). Completa la top10 l’Aston Martin di Lance Stroll. Molto lontane in classifica le Alpine, che hanno però deciso di non usare le gomme soft.

Leclerc: "Della Ferrari F1-75 mi hanno colpito sidepods e frenata"







GP Bahrain Sainz: "Nelle FP2 non ho avuto un buon feeling, ma sono 3°" 17 ORE FA