Nessuno stravolgimento. La Ferrari si sta preparando al meglio delle proprie possibilità in vista degli imminenti test in Bahrain, in programma dal 10 al 12 marzo. Sulla pista di Sakhir la Rossa andrà a caccia di conferme dopo aver messo in mostra una consistenza invidiabile nel corso delle prove pre-season svolte a Barcellona (Spagna).

Sul tracciato catalano la F1-75 ha accumulato diverse tornate e coperto un chilometraggio superiore a tutto il resto del gruppo. Per questo la mole di dati e di informazioni è stata importante e su questo i tecnici hanno lavorato nel verificare la corretta correlazione tra i dati al simulatore e in pista. In un contesto confortante, la problematica del pompaggio (comune a tutti) sarà tra le priorità da risolvere in vista delle sessioni a Sakhir. Contrariamente a quanto faranno alcuni team come Mercedes annunciata “rivoluzionata” rispetto alle prove iberiche, l’obiettivo della scuderia di Maranello sarà quello di sviluppare al meglio la base buona notata al Montmeló, puntando a un’attenta conoscenza della macchina per comprenderne appieno tutte le potenzialità.

LE PAROLE DI BINOTTO

"La nostra monoposto non sarà molto diversa da quella che abbiamo testato a Barcellona. Il primo passo per noi è ottimizzare il nostro pacchetto. Abbiamo ancora tanto da imparare sulla vettura. Vedremo cosa porteranno gli altri e chiaramente, come Ferrari, teniamo sempre in grande considerazione quello che faranno i nostri competitors in Bahrain. L’obiettivo a Barcellona era quello di raccogliere dati, mentre a Sakhir si cercherà maggiormente la prestazione. Per questo, credo che avremo un quadro della situazione più veritiero“.

