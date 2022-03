Quindici anni dopo la Ferrari torna in pole position nella gara d'apertura stagionale del Mondiale di Formula 1. Allora fu Kimi Raikkonen in Australia, quest'oggi Charles Leclerc, che piazza la sua F1-75 davanti a tutte nelle qualifiche sul tracciato del Gp del Bahrain. Al suo fianco in prima fila il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull, in terza posizione l'altra rossa di Carlos Sainz, staccato di pochi millesimi dalla prima fila. In difficoltà di set up le Mercedes, con Hamilton 5° e Russell 9°. Bene anche le altre macchine motorizzate Ferrari - Haas e Alfa Romeo -, male le McLaren, eliminate nelle prime due manches. Si attende una gara combattutissima, ma la prima qualifica della nuova era della Formula 1 ha detto chiaramente che la Ferrari c'è ed è forte.

Charles Leclerc esulta per la prima pole position del 2022 in Bahrain, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

GRIGLIA DI PARTENZA

Formula 1 F1, il dizionario 2022: dall'effetto Venturi al porpoising IERI A 19:25

Charles Leclerc Ferrari 1:30:558 Max Verstappen Red Bull 1:30:681 Carlos Sainz Ferrari +0.129 Sergio Perez Red Bull +0.444 Lewis Hamilton Mercedes +0.680 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.002 Kevin Magnussen Haas +1.250 Fernando Alonso Alpine +1.637 George Russell Mercedes +1.658 Pierre Gasly Alpha Tauri +2.680

MOMENTI CHIAVE

Q1 - La Ferrari si mostra subito in palla con entrambi i piloti, brillano anche gli altri motorizzati da Maranello. Tanto che al termine della sessione Valtteri Bottas, su Alfa Romeo, è clamorosamente davanti alle due Mercedes. In difficoltà invece le McLaren: Norris si salva per un pelo, Ricciardo è eliminato.

Q2 - La F1-75 si sente forte e va in pista con un set di gomme usate, a tutto vantaggio della disponibilità di gomme nuove in gara. Verstappen fa segnare il miglior tempo, esce di scena anche la McLaren di Lando Norris, ancora in alto mare coi problemi ai freni già emersi durante i test.

Q3 - Decisivo l'ultimo tentativo: Leclerc migliora più di tutti e si prende la pole position davanti a Verstappen, mentre Carlos Sainz non riesce a migliorare il suo primo tempo e deve accontentarsi del 3° posto in griglia. Errore anche per George Russell su Mercedes, che scala fino al 9° posto mentre Hamilton tiene la 5^ posizione. La stagione è lunga, ma la Ferrari è tornata.

I TOP

Charles Leclerc - Per battere Verstappen serviva un giro perfetto, e come spesso accade il monegasco non sbaglia nel momento decisivo. Finalmente ha una macchina in grado di stare davanti, ora potrà sprigionare tutto il suo talento.

Valtteri Bottas/Kevin Magnussen - I vecchietti terribili, oltre a divertirsi fino alla Q3, mettono a posto i rispettivi giovani compagni di squadra Zhou e Schumacher. L'esperienza, soprattutto all'inizio, si fa sentire. Ma stiamo comunque parlando di due piloti giubilati, uno dalla Mercedes e l'altro, poco più di un anno fa, dalla Formula 1.

Alexander Albon - Un altro che torna in Formula 1 dopo un anno di stop e si mette alle spalle il compagno di squadra, in questo caso quel Latifi che nell'ultima uscita fu involontario protagonista dell'esito del Mondiale 2021. Uscito dal giro Red Bull, Albon prova a ricostruirsi una carriera, e lo fa iniziando col piede giusto.

I FLOP

McLaren - Norris un po' meglio di Ricciardo, ma in generale la macchina ha grossi problemi di stabilità soprattutto in frenata, dove riemergono i problemi ai freni già evidenziati dall'ultima sessione di test. Il Mondiale è lungo e i margini di sviluppo sono ampi per tutti, ma la MCL36 sembra avere davanti una salita impegnativa.

Sergio Perez - Chiude 4° in seconda fila, che in termini assoluti è un buon risultato. Ma il canovaccio sembra quello dello scorso anno: mai davanti, e nemmeno vicino, al compagno Verstappen.

Lance Stroll - Non è tanto l'eliminazione in Q1 a gridare vendetta, quanto piuttosto l'essere dietro Niko Hulkenberg, richiamato a sostituire Vettel bloccato dal Covid. Un po' come Latifi con Albon, con l'aggravante data dal fatto che Hulkenberg non aveva guidato nemmeno nei test. Male.

LA STATISTICA

Detto del ritorno della Ferrari in pole alla prima gara dopo 15 anni, fa impressione leggere i numeri Mercedes. Che non restava con entrambi i piloti fuori dai primi quattro dal 2011. Allarme rinforzato anche dai cinque eliminati in Q1, quattro dei quali motorizzati proprio dalla casa tedesca. Un cambio di paradigma che ha dell'epocale.

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Bahrain Hamilton, Verstappen, Leclerc: sarà una lotta a tre per il titolo 17/03/2022 A 12:56