Mattia Binotto è molto soddisfatto per questa prima giornata di prove in Bahrain. La Ferrari è stata molto più performante della Red Bull, ma la sorpresa è stata quella di vedere la Rossa Leclerc e Sainz. è molto soddisfatto per questa prima giornata di prove in Bahrain. Laè stata molto più performante della Red Bull, ma la sorpresa è stata quella di vedere la Rossa molto vicino addirittura a Verstappen . Il Team Principal, però, vuole mantenere i piedi per terra, considerando che solo le qualifiche daranno una visione più ampia del potenziale di

Sapevamo di essere davanti alla Mercedes

Ad

I test avevano indicato che fossimo veloci, forse non come la Red Bull di Verstappen, ma comunque un po’ davanti alla Mercedes da cui però mi aspetto sempre qualcosa. Possiamo contare su due piloti molto motivati, che si stimolano a vicenda e questo è un bene per la crescita tecnica della monoposto e il lavoro con la squadra

Bisogna tenere i piedi per terra

È necessario però rimanere con i piedi per terra perché la concorrenza è molto forte. Tuttavia, noi vogliamo lottare per il miglior risultato possibile, ma lo dobbiamo dimostrare in pista. Di sicuro, c’è stato un grosso step in avanti da parte del motore, anche se solo nelle qualifiche capiremo. Nessuno di noi ha spinto e quindi ci siamo tenuti qualcosa anche per un discorso di affidabilità

Sugli eventuali sviluppi e il Budget Cap

Non è un fattore da sottovalutare perché gli sviluppi dovranno sempre rientrare entro un certo tetto di spesa. La realtà la conosciamo, c’è un aumento dei prezzi generale e per questo sarà anche fondamentale far quadrare i conti. Red Bull e Mercedes hanno già introdotto degli importanti correttivi, noi agiremo più avanti per ottimizzare il pacchetto

