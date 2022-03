Con due punti di forza evidenti: il motore 'superfast', che spinge perfino oltre le attese, ed una trazione che fa la differenza nei tratti lenti. Una vera e propria autenticazione a due fattori cui se ne può aggiungere un terzo: la completa maturazione di Charles Leclerc

LA F1-75 VIENE DA LONTANO

La stagione è lunghissima, i margini di sviluppo e di crescita ineditamente ampi, e dunque non è il caso di fare bilanci frettolosi. Anche perché queste nuove macchine, figlie di un regolamento tecnico rivoluzionato, possono adattarsi meglio o peggio alle diverse piste ed alle diverse condizioni atmosferiche. Tuttavia la competitività messa in mostra dalla Ferrari in Bahrain appare solida, anche perché viene da un lavoro durato quasi due anni su un progetto che doveva, e deve, rappresentare la massima discontinuità rispetto alle difficoltà affrontate nell'ultimo decennio dal Cavallino.

VELOCITÀ E MOTRICITÀ

Due gli elementi che a Sakhir hanno reso lepre la rossa: una power unit che spinge davvero forte ed una trazione nei tratti lenti che fa la differenza. L'invidiabile motricità della F1-75 aveva impressionato già nei test, durante il week end di gara si è avuta la conferma di una monoposto bilanciatissima e 'facile' da guidare, soprattutto per Leclerc che ha trovato il giusto feeling con la macchina prima del compagno Sainz.

Ma il valore aggiunto decisivo sembra essere la power unit, che doveva tornare a giocarsela con Mercedes e Honda e che ora sembra addirittura avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. La parte elettrica era già stata rivista a fine 2021, ad Austin, mentre la parte termica - dalla testa al posizionamento del gruppo turbina-compressore - è stata completamente riprogettata in inverno. Coi risultati visti in pista domenica, sia nell'efficacia con cui Leclerc ha potuto rispondere a Verstappen, sia nelle prestazioni dei clienti Haas e Alfa Romeo. A questo proposito non si dimentichi un dato: nella Q1 di sabato, su cinque macchine eliminate, ben quattro erano motorizzate Mercedes, mentre i motori Ferrari volavano. Il mondo all'incontrario rispetto al recente passato.

LECLERC, CHE MATURITÀ

Charles Leclerc ha trovato un'armonia perfetta con le caratteristiche della F1-75. Non solo: il monegasco sembra aver raggiunto la maturità tecnica e mentale che serve per giocarsi un titolo su 23 lunghe gare. Il talento era noto, nei duelli corpo a corpo non si era mai fatto pregare nemmeno in passato, ma a Sakhir il buon Charles ha evidenziato anche altro: una freddezza, una lucidità ed una visione di gara sul lungo termine che gli hanno permesso di A tutto ciò si aggiunga una coppia di piloti difficile da eguagliare. E se Carlos Sainz non ha ancora del tutto metabolizzato il nuovo modo di guidare cui sono chiamati i piloti,. Non solo: il monegasco sembra aver raggiunto la maturità tecnica e mentale che serve per giocarsi un titolo su 23 lunghe gare. Il talento era noto, nei duelli corpo a corpo non si era mai fatto pregare nemmeno in passato, ma a Sakhir il buon Charles ha evidenziato anche altro: una freddezza, una lucidità ed una visione di gara sul lungo termine che gli hanno permesso di respingere per tre volte Verstappen , anche quando l'olandese ne aveva di più, lasciandosi sfilare con intelligenza per poi ripassare sfruttando - per l'appunto - la motricità ed il motore Ferrari. Una prova di maturità che può portarlo lontano e che può essere il terzo e decisivo fattore per Maranello.

VERIFICHE IN ARRIVO

la Red Bull risolverà presto i problemi di affidabilità emersi all'esordio, e la Mercedes troverà il modo di far funzionare il suo ardito progetto tecnico. Ma intanto, a Maranello, possono provare a mettere fieno in cascina. Le verifiche, sperando si tramutino in certezze, non tarderanno ad arrivare per la Ferrari. Perché dopo la gara inaugurale, il calendario presenta altre tre gare piuttosto ravvicinate: Arabia Saudita (già domenica prossima), Australia e poi Imola. Tre circuiti molto differenti fra loro, su cui la F1-75 potrà 'pesare' le proprie ambizioni in condizioni diverse, e magari approfittare del vantaggio visto a Sakhir. Perché, e la Mercedes troverà il modo di far funzionare il suo ardito progetto tecnico. Ma intanto, a Maranello, possono provare a mettere fieno in cascina.

