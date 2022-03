Ferrari è partita alla grande in Bahrain con Leclerc e Sainz molto vicini a Verstappen, ma Sainz non è contentissimo di questa prima giornata ( Laè partita alla grande in Bahrain conmolto vicini a Verstappen, ma Sainz non è contentissimo di questa prima giornata ( tutti i risultati ). Lo spagnolo vede comunque il bicchiere mezzo pieno. Anche se per lui non è stata una giornata ideale, questo vuol dire che la macchina ha del potenziale ed è sicuro di poter migliorare in qualifica.

La macchina ha del potenziale

È bello vedere la squadra più avanti dell’anno scorso fin dall’inizio. I giri veloci arrivano con più facilità rispetto al 2021. Anche se io non ho avuto una giornata ideale, perché specialmente in FP2 non avevo un buon feeling, ma sono comunque terzo. Questo vuol dire che c’è potenziale

Devo capire dove recuperare questo mezzo secondo

Stiamo facendo un buon lavoro e adesso devo trovare io un buon bilanciamento con la gomma soft, in modo da fare un passo avanti. Ho del lavoro da fare stasera, perché non mi sono trovato bene in notturna quando si è raffreddata la pista. Quel mezzo secondo che si è visto posso trovarlo, ma devo studiare bene dove trovarlo

