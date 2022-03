Ferrari dopo il Leclerc è andato davvero vicino a Verstappen. Binotto C'è grande entusiasmo in casadopo il risultato di questo venerdì in Bahrain . Certo, sono ancora prove libere, maè andato davvero vicino a Verstappen. Binotto predica calma , ma il monegasco è contento che la Ferrari stia avendo continuità e che i risultati raccolti nel pre-season non erano solo un fuoco di paglia. Anzi, la monoposto continua a rendere. Ora serve fare un ulteriore step, aggiunge Leclerc, per provare a batterlo Verstappen.

Giornata positiva, ma siamo solo al venerdì

Nel complesso posso dire che sia stato un venerdì positivo. Sappiamo che si tratta solamente della prima giornata di lavoro per cui c’è ancora un po’ di margine per tutti, ma dal mio punto di vista devo dire che sono soddisfatto

Vicini ai migliori, dobbiamo fare un altro step

Abbiamo sfruttato il grande lavoro svolto nel corso dei test pre stagionali e anche oggi abbiamo cambiato diverse cose tra prima e seconda sessione di prove libere e sono andate sempre nella giusta direzione. Questo è fondamentale. A livello di prestazioni sembra che siamo vicini ai migliori. Secondo me siamo ancora un po’ dietro alla Red Bull, ma sabato proveremo a fare lo step successivo per essere in lizza per il primo posto

