assomiglia tanto all’era dell’oro della storia Ferrari, quella in cui agli avversari restavano soltanto le briciole. L’uno-due del Bahrain, con La nuova era della Formula 1, quella in cui agli avversari restavano soltanto le briciole. L’uno-due del Bahrain, con Leclerc dominatore e Sainz scudiero perfetto , ci racconta di una Scuderia che ha interpretato perfettamente la rivoluzione regolamentare e ora ha tutta l’intenzione di divertirsi un sacco.

La promessa ripetuta negli ultimi anni (“stiamo lavorando per il 2022”) è stata mantenuta, anzi in questi anni di digiuno e sofferenza (45 gare senza vittorie), Mattia Binotto ha costruito una squadra solida , una macchina vincente e un motore che è riuscito a portare nello spazio anche Haas e Alfa Sauber, team che l’anno scorso lottavano in zona retrocessione. Per questo la doppietta ottenuta in Bahrain ha un sapore particolare. Assomiglia molto a quelli che si sentivano ogni volta che Schumacher dava il primo morso a una torta. Ha la stessa melodia del primo accordo di una sinfonia.

Vincere una gara in un campionato lungo e complicato come questo 2022 non dovrebbe pesare più di tanto. Lo stesso Binotto ha sempre detto che ci vorranno 4/5 gare per capire il reale valore delle monoposto e che chi è competitivo su una pista potrebbe perdersi in quella successiva. Però la doppietta Ferrari in Bahrain è stata molto più netta di quanto non racconti l’ordine d’arrivo che segnala Lewis Hamilton a soli 9”675 dal vincitore. Senza la Safety Car entrata in pista per l’incendio scoppiato sulla Alpha Tauri di Gasly al 45° giro il successo Ferrari sarebbe stato devastante per gli avversari e il loro morale. Verstappen che aveva appena effettuato il terzo pit stop era a più di 25” mentre Hamilton era a oltre 76”, più di un minuto.

Leclerc avrebbe chiuso senza cambiare gomme per la terza volta e il distacco sarebbe stato decisamente superiore ai 9”675 con cui ha tagliato il traguardo davanti a Hamilton. La vittoria è stata molto più larga di quello che racconta la classifica finale. Verstappen ci ha provato a passare Leclerc. Tre volte. Charles gli ha restituito tre contro sorpassi da favola. Un duello entusiasmante e pulitissimo. Probabilmente se ci fosse stato Hamilton al posto di Charles non sarebbe finito nello stesso modo. Tra Verstappen e Leclerc sembra esserci più rispetto, meno rancore nonostante la botterella di tre anni fa in Austria.

Il mondiale potrebbe trasformarsi in un lungo duello da Charles e Max. La Red Bull non ha ancora l’affidabilità, ma ha le prestazioni. La Mercedes, invece, sembra attraversare un periodo problematico. Lo supererà, ma ci vorrà del tempo. Hamilton non mentiva quando raccontava di non avere una monoposto per vincere. Oggi ci sono due scuderie davanti alle altre, la Ferrari grazie ad un motore fantastico, probabilmente è in vantaggio. Ma il Mondiale 2022 finirà a dicembre, in inverno. Domenica era il primo giorno di primavera. E’ sbocciata una rosa rossa, ma dovrà passare indenne estate e inverno.

