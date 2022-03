Siamo solo al venerdì, ma il tracciato di Sakhir ci ha già dato qualche notizia. Il migliore di giornata è stato Max Verstappen, subito in grande spolvero con la sua Red Bull. Il campione del mondo in carica è stato l'unico ad abbattere il muro dell'1'32 e, quando ha provato il passo gara, ha girato con un buon 1'37 (con gomma soft). Tempi importanti per il neerlandese che ha subito dimostrato di poter vincere la prima gara del Mondiale. Cosa che, invece, non ha fatto Hamilton. A parità di gomma, il britannico ha fatto registrare solo il nono tempo, a 1''208 di ritardo da Verstappen. Siamo solo al venerdì, ripetiamo, ma i tempi di giornata ci danno un Hamilton molto in ritardo. Contrariamente a Russell, suo compagno di squadra, che resta dietro, ma a 593 millesimi di ritardo. La grande notizia è la prestazione delle due Ferrari. Leclerc e Sainz hanno lanciato un messaggio. Anche loro con gomme soft, si sono piazzati secondi e terzi di giornata. Molto bene Leclerc a soli 0''087 di ritardo, mostrando un livello pari al Campione del mondo nel time-attack.

I risultati delle FP2

Ad

Pilota Tempi 1. Max Verstappen (Red Bull) 1'31''936 2. Charles Leclerc (Ferrari) +0''087 3. Carlos Sainz (Ferrari) +0''584 4. George Russell (Mercedes) +0''593 5. Fernando Alonso (Alpine) +0''941 6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1''015 7. Sergio Pérez (Red Bull) +1''022 8. Mick Schumacher (Haas) +1''149 9. Lewis Hamilton (Mercedes) +1''208 10. Kevin Magnussen (Haas) +1''247

GP Bahrain Perez: "La F1 dovrebbe dare ai piloti con Covid la possibilità di gareggiare" 5 ORE FA

tra poco il report completo...

Cronaca

Max Vestappen ha subito impressionato e il campione del mondo è stato l'unico a scendere sotto l'1'32, fermando il crono a 1'31''936. Il neerlandese si è trovato molto bene anche quando ha simulato il passo gara, girando con gomme soft, con un ottimo 1'37. Ma la sorpresa giornata, anche se per come erano andate le prime prove libere e gli ultimi test, non è più una sorpresa, è stata la prestazione della Ferrari. Leclerc si è piazzato secondo a 0''087 con la sua F1-75, confermando quanto di buono aveva fatto vedere negli ultimi giorni. Anche lui con gomme soft, ha trovato un altissimo livello nel time-attack. Un po' più indietro Sainz, terzo a 0''584, ma anche lo spagnolo ha dimostrato un certo feeling con la sua nuova monoposto.

Buon esordio per Kevin Magnussen, decimo, che ha sostituito Mazepin licenziato dalla Haas, e di Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo. Giornata non da ricordare, invece, per la McLaren: 11° Lando Norris e 18° Daniel Ricciardo, con l'ex Red Bull e Renault che ha anche avuto un problema idraulico. Prestazione da rivedere anche per le Aston Martin che fanno 16° e 17° rispettivamente con Stroll e con Hulkenberg, che qui sostituisce Vettel colpito dal covid.

4 campioni del mondo, un debuttante, tanti big: ecco i 20 piloti per il 2022

Formula 1 F1, il dizionario 2022: dall'effetto Venturi al porpoising 21 ORE FA