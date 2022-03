Lewis Hamilton quasi sconfortato quello che esce dalla sua monoposto al termine delle seconde prove libere. Il pilota della Mercedes è solo Russell ha fatto meglio, ma anche lui ha avuto È unquasi sconfortato quello che esce dalla sua monoposto al termine delle seconde prove libere. Il pilota della Mercedes è solo 9° sul giro singolo , ma sono diversi i problemi che la Scuderia tedesca ha palesato in questa primo giorno del week end del Bahrain.ha fatto meglio, ma anche lui ha avuto le sue problematiche . Hamilton sembra davvero preoccupato...

Le parole di Hamilton

Hai fatto più fatica di Russell? Abbiamo provato cose diverse, non ho seguito quello che stava facendo George perché mi stavo concentrando sui miei problemi. Rispetto al passato, quest’anno abbiamo problemi molto più grandi da risolvere. E sembra che qualunque cosa facciamo al riguardo non cambi molto. Temo che ci vorrà un po’ più di tempo per trovare la quadra

