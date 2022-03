Verstappen e i due ferraristi, è stato George Russell a tenere in alto la bandiera della Mercedes nel primo giorno del week end del Bahrain. Il 1'' di ritardo rispetto a Red Bull e Ferrari col pieno. Anzi, al momento, dice Russell la Mercedes è dietro nelle prestazione anche di AlphaTauri e Alfa Romeo... Dopoe i due ferraristi, è statoa tenere in alto la bandiera dellanel primo giorno del week end del Bahrain. Il 4° posto nelle seconde prove libere , però, non esalta il pilota della Scuderia tedesca che confessa di non trovarsi al punto in cui ci si aspettava alla vigilia di questo GP. Anche perché, aggiunge il britannico, la sua monoposto dovrebbe avere addiritturacol pieno. Anzi, al momento, dice Russell la Mercedes è dietro nelle prestazione anche di AlphaTauri e Alfa Romeo...

Le parole di Russell

Credo che sia chiaro che, al momento, non siamo al punto nel quale vorremmo essere. Abbiamo fatto qualche progresso a livello di bilanciamento della vettura ma, per ora, il passo non c’è, quindi questa sera dobbiamo analizzare attentamente i dati per capire come mai stiamo faticando così tanto

"Siamo un secondo più lenti dei nostri avversari"

Siamo molto lontani dalle prestazioni di Red Bull e Ferrari e, per quanto visto oggi, anche alle spalle di AlphaTauri e Alfa Romeo. Abbiamo molto da fare, non c’è dubbio. Sul giro secco ho fatto bene, ma non è un risultato indicativo. Quando usciamo con il carico di carburante, infatti, siamo mediamente un secondo più lenti dei nostri avversari. Non sono assolutamente contento della macchina, ma so che il team sa lavorare e andremo nella giusta direzione

