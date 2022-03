Chris Horner abbastanza soddisfatto per questa prima giornata in Bahrain. La monoposto di Verstappen è stata quella più veloce e, soprattutto, l'unica a scendere sotto il muro dell'1'32. E anche i tempi nella simulazione del passo gara hanno entusiasmato. Ma quello che abbiamo potuto cogliere in giornata è stata la prestazione della Ferrari che, soprattutto con Leclerc, è stata molto vicina al campione del mondo. Una sorpresa? No per Horner che immagina che sia proprio la Ferrari la macchina da battere durante le qualifiche.

Siamo veloci, ma non conosciamo i carichi di carburante degli altri

È stata una giornata positiva per noi. Con le temperature più calde, così come alla sera, siamo stati veloci sia sul giro veloce che in assetto da gara. Ma, ovviamente, non sappiamo nulla sulle quantità di carburante e sulle mappature del motore dei nostri rivali. Ci sono molti punti interrogativi, ma nel complesso siamo abbastanza contenti dell’inizio

Sulla Ferrari

Penso che la Ferrari sia molto, molto, veloce. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati veloci e hanno lasciato una forte impressione ogni volta che sono stati in pista durante la pre-season. Potrebbe essere che sabato abbiano loro la macchina da battere. Fondamentalmente, non ci interessa chi siano gli avversari, ogni squadra è vista come una rivale ed è fantastico che la Ferrari sia tornata competitiva. È un gigante che è stato piuttosto tranquillo negli ultimi anni, ma hanno iniziato il progetto per questa stagione molto presto e ora hanno messo in pista una grande macchina

Pérez molto più indietro rispetto a Verstappen

Sergio ha provato anche altre cose perché quando hai poco tempo e la macchina è così nuova, cerchi di raccogliere più dati possibili nelle due ore a disposizione. Hanno testato diverse cose sul fronte aerodinamico e meccanico

